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Сторонники Порошенко* сорвали заседание Рады - РИА Новости, 13.02.2025
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12:27 13.02.2025 (обновлено: 12:35 13.02.2025)
https://ria.ru/20250213/poroshenko-1999070465.html
Сторонники Порошенко* сорвали заседание Рады
Сторонники Порошенко* сорвали заседание Рады - РИА Новости, 13.02.2025
Сторонники Порошенко* сорвали заседание Рады
Заседание Верховной рады Украины не состоялось в четверг из-за блокировки трибуны сторонниками бывшего президента, главы оппозиционной партии "Европейская... РИА Новости, 13.02.2025
2025-02-13T12:27:00+03:00
2025-02-13T12:35:00+03:00
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совет национальной безопасности и обороны украины
верховная рада украины
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МОСКВА, 13 фев – РИА Новости. Заседание Верховной рады Украины не состоялось в четверг из-за блокировки трибуны сторонниками бывшего президента, главы оппозиционной партии "Европейская солидарность" Петра Порошенко* на фоне введенных против него санкций, передает агентство РБК-Украина. Украинская версия журнала Forbes со ссылкой на источники в среду сообщила, что Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) ввел санкции против Порошенко*, предположительно, речь идет о госизмене. Он назвал это провокацией и преступлением, заказчиком и исполнителем которого считает Владимира Зеленского. "Рада начала свою работу с потасовки, а затем закрыла заседание. Депутаты от "Европейской солидарности" заблокировали трибуну Верховной рады под возгласы: "Позор". Произошла потасовка. События произошли на фоне новостей о том, что СНБО ввел санкции против Петра Порошенко*", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале агентства. Зеленский в среду объявил о ведении новых санкций СНБО, но не назвал фамилий.* Лицо, внесенное Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов
https://ria.ru/20250213/rada-1999051565.html
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в мире, украина, петр порошенко, владимир зеленский, совет национальной безопасности и обороны украины, верховная рада украины, европейская солидарность, forbes
В мире, Украина, Петр Порошенко, Владимир Зеленский, Совет национальной безопасности и обороны Украины, Верховная Рада Украины, Европейская солидарность, Forbes
Сторонники Порошенко* сорвали заседание Рады

Сторонники Порошенко заблокировали трибуну Рады, произошла потасовка

© Кадр видео из соцсетейСторонники Петра Порошенко заблокировали трибуну Рады
Сторонники Петра Порошенко заблокировали трибуну Рады - РИА Новости, 1920, 13.02.2025
© Кадр видео из соцсетей
Сторонники Петра Порошенко заблокировали трибуну Рады
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МОСКВА, 13 фев – РИА Новости. Заседание Верховной рады Украины не состоялось в четверг из-за блокировки трибуны сторонниками бывшего президента, главы оппозиционной партии "Европейская солидарность" Петра Порошенко* на фоне введенных против него санкций, передает агентство РБК-Украина.
Украинская версия журнала Forbes со ссылкой на источники в среду сообщила, что Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) ввел санкции против Порошенко*, предположительно, речь идет о госизмене. Он назвал это провокацией и преступлением, заказчиком и исполнителем которого считает Владимира Зеленского.
Площадь Независимости в Киеве - РИА Новости, 1920, 13.02.2025
В Раде заявили, что власти Украины открывают ворота в ад
11:25
"Рада начала свою работу с потасовки, а затем закрыла заседание. Депутаты от "Европейской солидарности" заблокировали трибуну Верховной рады под возгласы: "Позор". Произошла потасовка. События произошли на фоне новостей о том, что СНБО ввел санкции против Петра Порошенко*", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале агентства.
Зеленский в среду объявил о ведении новых санкций СНБО, но не назвал фамилий.
* Лицо, внесенное Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов
Бывший президент Украины Петр Порошенко - РИА Новости, 1920, 13.02.2025
Зеленский ввел персональные санкции против Порошенко*
12:14
 
В миреУкраинаПетр ПорошенкоВладимир ЗеленскийСовет национальной безопасности и обороны УкраиныВерховная Рада УкраиныЕвропейская солидарностьForbes
 
 
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