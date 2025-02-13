https://ria.ru/20250213/poroshenko-1999070465.html
Сторонники Порошенко* сорвали заседание Рады
Сторонники Порошенко* сорвали заседание Рады - РИА Новости, 13.02.2025
Сторонники Порошенко* сорвали заседание Рады
Заседание Верховной рады Украины не состоялось в четверг из-за блокировки трибуны сторонниками бывшего президента, главы оппозиционной партии "Европейская... РИА Новости, 13.02.2025
2025-02-13T12:27:00+03:00
2025-02-13T12:27:00+03:00
2025-02-13T12:35:00+03:00
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МОСКВА, 13 фев – РИА Новости. Заседание Верховной рады Украины не состоялось в четверг из-за блокировки трибуны сторонниками бывшего президента, главы оппозиционной партии "Европейская солидарность" Петра Порошенко* на фоне введенных против него санкций, передает агентство РБК-Украина. Украинская версия журнала Forbes со ссылкой на источники в среду сообщила, что Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) ввел санкции против Порошенко*, предположительно, речь идет о госизмене. Он назвал это провокацией и преступлением, заказчиком и исполнителем которого считает Владимира Зеленского. "Рада начала свою работу с потасовки, а затем закрыла заседание. Депутаты от "Европейской солидарности" заблокировали трибуну Верховной рады под возгласы: "Позор". Произошла потасовка. События произошли на фоне новостей о том, что СНБО ввел санкции против Петра Порошенко*", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале агентства. Зеленский в среду объявил о ведении новых санкций СНБО, но не назвал фамилий.* Лицо, внесенное Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов
https://ria.ru/20250213/rada-1999051565.html
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в мире, украина, петр порошенко, владимир зеленский, совет национальной безопасности и обороны украины, верховная рада украины, европейская солидарность, forbes
В мире, Украина, Петр Порошенко, Владимир Зеленский, Совет национальной безопасности и обороны Украины, Верховная Рада Украины, Европейская солидарность, Forbes
Сторонники Порошенко* сорвали заседание Рады
Сторонники Порошенко заблокировали трибуну Рады, произошла потасовка