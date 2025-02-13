https://ria.ru/20250213/poroshenko-1999066681.html
Зеленский ввел персональные санкции против Порошенко*
Зеленский ввел персональные санкции против Порошенко* - РИА Новости, 13.02.2025
Зеленский ввел персональные санкции против Порошенко*
Владимир Зеленский ввел в четверг в действие бессрочные персональные санкции против экс-президента Украины Петра Порошенко*, следует из указа на его сайте. РИА Новости, 13.02.2025
2025-02-13T12:14:00+03:00
2025-02-13T12:14:00+03:00
2025-02-13T12:51:00+03:00
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владимир зеленский
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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Владимир Зеленский ввел в четверг в действие бессрочные персональные санкции против экс-президента Украины Петра Порошенко*, следует из указа на его сайте.На сайте Зеленского в четверг был опубликован текст дополнения к указу о применении персональных государственных санкций в отношении ряда лиц, среди которых и экс-президент Украины Петр Порошенко*. Согласно тексту, санкции введены бессрочно и включают в себя лишение государственных наград, блокировку активов, предотвращение вывода средств за границы Украины и прекращение действия торговых соглашений, а также выполнения торговых операций.Украинская версия журнала Forbes со ссылкой на источники в среду сообщила, что Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) ввел санкции против Порошенко*, предположительно, речь идет о госизмене. Порошенко* назвал это провокацией и преступлением, заказчиком и исполнителем которого считает Зеленского. Зеленский в среду объявил о ведении новых санкций СНБО, но не назвал фамилий.* Лицо, внесенное Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.
https://ria.ru/20250213/rada-1999051565.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, в мире, петр порошенко, владимир зеленский
Украина, В мире, Петр Порошенко, Владимир Зеленский
Зеленский ввел персональные санкции против Порошенко*
Зеленский ввел персональные санкции против экс-президента Украины Порошенко