https://ria.ru/20250213/poroshenko-1999066681.html

Зеленский ввел персональные санкции против Порошенко*

Зеленский ввел персональные санкции против Порошенко* - РИА Новости, 13.02.2025

Зеленский ввел персональные санкции против Порошенко*

Владимир Зеленский ввел в четверг в действие бессрочные персональные санкции против экс-президента Украины Петра Порошенко*, следует из указа на его сайте. РИА Новости, 13.02.2025

2025-02-13T12:14:00+03:00

2025-02-13T12:14:00+03:00

2025-02-13T12:51:00+03:00

украина

в мире

петр порошенко

владимир зеленский

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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Владимир Зеленский ввел в четверг в действие бессрочные персональные санкции против экс-президента Украины Петра Порошенко*, следует из указа на его сайте.На сайте Зеленского в четверг был опубликован текст дополнения к указу о применении персональных государственных санкций в отношении ряда лиц, среди которых и экс-президент Украины Петр Порошенко*. Согласно тексту, санкции введены бессрочно и включают в себя лишение государственных наград, блокировку активов, предотвращение вывода средств за границы Украины и прекращение действия торговых соглашений, а также выполнения торговых операций.Украинская версия журнала Forbes со ссылкой на источники в среду сообщила, что Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) ввел санкции против Порошенко*, предположительно, речь идет о госизмене. Порошенко* назвал это провокацией и преступлением, заказчиком и исполнителем которого считает Зеленского. Зеленский в среду объявил о ведении новых санкций СНБО, но не назвал фамилий.* Лицо, внесенное Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.

https://ria.ru/20250213/rada-1999051565.html

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Ольга Фомченкова

украина, в мире, петр порошенко, владимир зеленский