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В Британии поприветствовали разговор Путина и Трампа
В Британии поприветствовали разговор Путина и Трампа - РИА Новости, 13.02.2025
В Британии поприветствовали разговор Путина и Трампа
Лидер британской правопопулистской партии "Наследие" Дэвид Кёртен поприветствовал прошедший разговор президента РФ Владимира Путина с американским лидером... РИА Новости, 13.02.2025
2025-02-13T16:57:00+03:00
2025-02-13T16:57:00+03:00
2025-02-13T16:57:00+03:00
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МОСКВА, 13 фев – РИА Новости. Лидер британской правопопулистской партии "Наследие" Дэвид Кёртен поприветствовал прошедший разговор президента РФ Владимира Путина с американским лидером Дональдом Трампом и назвал это "хорошей новостью". "Хорошая новость: президент Трамп и президент Путин провели телефонный разговор и договорились встретиться лично в Саудовской Аравии, чтобы положить конец украинскому конфликту", - написал Кёртен на своей странице в соцсети X. Президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп в среду провели телефонный разговор, он продлился почти полтора часа. Как сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, лидеры обсудили вопросы, связанные с обменом граждан России и США, а также урегулирование ситуации на Украине. Президенты затронули и другие темы: ближневосточное урегулирование, иранская ядерная программа, двусторонние российско-американские отношения в сфере экономики. Путин и Трамп договорились о продолжении личных контактов, в том числе об организации личной встречи.
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россия, сша, саудовская аравия, владимир путин, дональд трамп, дмитрий песков, в мире
Россия, США, Саудовская Аравия, Владимир Путин, Дональд Трамп, Дмитрий Песков, В мире
В Британии поприветствовали разговор Путина и Трампа
Лидер британской партии Кёртен назвал разговор Путина с Трампом хорошей новостью