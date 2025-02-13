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Свыше 200 млн рублей выделят на поддержку пензенских малых хозяйств - РИА Новости, 13.02.2025
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Твой бизнес
 
17:28 13.02.2025 (обновлено: 17:31 13.02.2025)
https://ria.ru/20250213/podderzhka-1999184638.html
Свыше 200 млн рублей выделят на поддержку пензенских малых хозяйств
Свыше 200 млн рублей выделят на поддержку пензенских малых хозяйств - РИА Новости, 13.02.2025
Свыше 200 млн рублей выделят на поддержку пензенских малых хозяйств
На поддержку крестьянских (фермерских) хозяйств, сельскохозяйственных потребительских кооперативов различных видов и личных подсобных хозяйств граждан... РИА Новости, 13.02.2025
2025-02-13T17:28:00+03:00
2025-02-13T17:31:00+03:00
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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. На поддержку крестьянских (фермерских) хозяйств, сельскохозяйственных потребительских кооперативов различных видов и личных подсобных хозяйств граждан Пензенской области планируют направить из федерального и регионального бюджетов 204,7 миллиона рублей в 2025 году, сообщает пресс-служба правительства региона. Средства планируют направить на гранты и субсидии на возмещение части затрат на развитие семейных ферм и гранты "Агропрогресс" в размере 66, 99 миллиона рублей, гранты на развитие материально-технической базы сельскохозяйственных потребительских кооперативов в размере 25 миллионов рублей. Кроме того, средства направят на гранты "Агростартап" в форме субсидий на реализацию проектов создания и развития хозяйств в размере 60,02 миллиона рублей, субсидии на поддержку сельскохозяйственных потребительских кооперативов в размере 28,24 миллиона рублей. В том числе, выделенные средства направят на субсидии Центру компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров в размере 4,4 миллиона рублей, а еще на гранты "Агротуризм" в размере 20 миллионов рублей.
https://ria.ru/20250213/msp-1999087493.html
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твой бизнес – новости, поддержка бизнеса , пензенская область
Твой бизнес, Твой бизнес – новости, Поддержка бизнеса , Пензенская область
Свыше 200 млн рублей выделят на поддержку пензенских малых хозяйств

Более 200 млн рублей выделят на поддержку малых хозяйств Пензенской области

© Фото : Официальный интернет-портал Правительства Пензенской областиКоровы в фермерском хозяйстве
Коровы в фермерском хозяйстве - РИА Новости, 1920, 13.02.2025
© Фото : Официальный интернет-портал Правительства Пензенской области
Коровы в фермерском хозяйстве
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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. На поддержку крестьянских (фермерских) хозяйств, сельскохозяйственных потребительских кооперативов различных видов и личных подсобных хозяйств граждан Пензенской области планируют направить из федерального и регионального бюджетов 204,7 миллиона рублей в 2025 году, сообщает пресс-служба правительства региона.
Средства планируют направить на гранты и субсидии на возмещение части затрат на развитие семейных ферм и гранты "Агропрогресс" в размере 66, 99 миллиона рублей, гранты на развитие материально-технической базы сельскохозяйственных потребительских кооперативов в размере 25 миллионов рублей.
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Кроме того, средства направят на гранты "Агростартап" в форме субсидий на реализацию проектов создания и развития хозяйств в размере 60,02 миллиона рублей, субсидии на поддержку сельскохозяйственных потребительских кооперативов в размере 28,24 миллиона рублей.
В том числе, выделенные средства направят на субсидии Центру компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров в размере 4,4 миллиона рублей, а еще на гранты "Агротуризм" в размере 20 миллионов рублей.
 
Твой бизнесТвой бизнес – новостиПоддержка бизнесаПензенская область
 
 
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