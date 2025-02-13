В Петербурге двое мужчин напали на уборщицу, торгующую золотом
МВД: в Петербурге двое мужчин напали на уборщицу, торгующую золотом
© Фото : ГУ МВД России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской областиАвтомобиль полиции в Санкт-Петербурге
© Фото : ГУ МВД России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 фев — РИА Новости. Жительница Санкт-Петербурга, работающая уборщицей и подрабатывающая перепродажей золотых украшений, подверглась нападению грабителей, сообщила пресс-служба регионального главка МВД.
По информации ведомства, накануне вечером в полицию Невского района обратилась 27-летняя женщина, заявившая о вооруженном налете на ее квартиру на улице Седова.
Как выяснили полицейские, пострадавшая — гражданка одного из государств Центральной Азии, в Петербурге она работает уборщицей, а в свободное время перепродает изделия из золота, публикуя соответствующие объявления в интернете. Двенадцатого февраля потенциальный покупатель приехал к ней вместе с еще одним мужчиной якобы для того, чтобы посмотреть колье с бриллиантами.
"Едва женщина открыла дверь, как эти двое, применив физическую силу, ворвались к ней в квартиру, угрожая пистолетом, связали ее скотчем и похитили принадлежащие ей ювелирные украшения, две пары наручных часов, мобильный телефон <…> и денежные средства в сумме 130 тысяч рублей", — говорится в релизе.
Точная сумма ущерба пока устанавливается, пострадавшая оценивает его примерно в семь миллионов рублей.
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