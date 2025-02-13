https://ria.ru/20250213/peterburg-1999089758.html

В Петербурге двое мужчин напали на уборщицу, торгующую золотом

В Петербурге двое мужчин напали на уборщицу, торгующую золотом - РИА Новости, 13.02.2025

В Петербурге двое мужчин напали на уборщицу, торгующую золотом

Жительница Санкт-Петербурга, работающая уборщицей и подрабатывающая перепродажей золотых украшений, подверглась нападению грабителей, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 13.02.2025

2025-02-13T13:23:00+03:00

2025-02-13T13:23:00+03:00

2025-02-13T13:41:00+03:00

происшествия

россия

санкт-петербург

центральная азия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 фев — РИА Новости. Жительница Санкт-Петербурга, работающая уборщицей и подрабатывающая перепродажей золотых украшений, подверглась нападению грабителей, сообщила пресс-служба регионального главка МВД. По информации ведомства, накануне вечером в полицию Невского района обратилась 27-летняя женщина, заявившая о вооруженном налете на ее квартиру на улице Седова. Как выяснили полицейские, пострадавшая — гражданка одного из государств Центральной Азии, в Петербурге она работает уборщицей, а в свободное время перепродает изделия из золота, публикуя соответствующие объявления в интернете. Двенадцатого февраля потенциальный покупатель приехал к ней вместе с еще одним мужчиной якобы для того, чтобы посмотреть колье с бриллиантами. "Едва женщина открыла дверь, как эти двое, применив физическую силу, ворвались к ней в квартиру, угрожая пистолетом, связали ее скотчем и похитили принадлежащие ей ювелирные украшения, две пары наручных часов, мобильный телефон <…> и денежные средства в сумме 130 тысяч рублей", — говорится в релизе. Точная сумма ущерба пока устанавливается, пострадавшая оценивает его примерно в семь миллионов рублей. Полиция возбудила уголовное дело о разбое. Злоумышленников ищут.

https://ria.ru/20250206/ograblenie-1997645741.html

https://ria.ru/20241212/krazha-1988723526.html

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происшествия, россия, санкт-петербург, центральная азия