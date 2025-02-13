https://ria.ru/20250213/peskov-1999244407.html

У России и США большой потенциал для сотрудничества, заявил Песков

У России и США большой потенциал для сотрудничества, заявил Песков - РИА Новости, 13.02.2025

У России и США большой потенциал для сотрудничества, заявил Песков

Президент России Владимир Путин и лидер США Дональд Трамп согласились, что у России и США большой потенциал для сотрудничества, сообщил пресс-секретарь главы... РИА Новости, 13.02.2025

2025-02-13T22:00:00+03:00

2025-02-13T22:00:00+03:00

2025-02-13T22:00:00+03:00

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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и лидер США Дональд Трамп согласились, что у России и США большой потенциал для сотрудничества, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков. "Было также упомянуто о том, что в целом большой потенциал для двустороннего взаимодействия по самому широкому кругу вопросов", - сказал Песков в интервью "Первому каналу", комментируя темы телефонного разговора двух лидеров, который состоялся накануне. Президенты РФ и США в среду провели телефонный разговор, он продлился почти полтора часа. Как сообщил Песков, лидеры обсудили вопросы, связанные с обменом граждан России и США, а также урегулирование ситуации на Украине. Президенты затронули и другие темы: ближневосточное урегулирование, иранскую ядерную программу, двусторонние российско-американские отношения в сфере экономики. Путин и Трамп договорились о продолжении личных контактов, в том числе об организации личной встречи.

https://ria.ru/20250213/vstrecha-1999076926.html

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цены на нефть, россия, сша, украина, дмитрий песков, владимир путин, дональд трамп