https://ria.ru/20250213/peskov-1999227814.html
Разговор Путина и Трампа привел в движение "машину ведомств", заявил Песков
Разговор Путина и Трампа привел в движение "машину ведомств", заявил Песков - РИА Новости, 13.02.2025
Разговор Путина и Трампа привел в движение "машину ведомств", заявил Песков
Поручения президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа по итогам телефонного разговора привели в движение "машину" помощников и ведомств, заявил... РИА Новости, 13.02.2025
2025-02-13T19:59:00+03:00
2025-02-13T19:59:00+03:00
2025-02-13T20:13:00+03:00
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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Поручения президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа по итогам телефонного разговора привели в движение "машину" помощников и ведомств, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.По его словам, Путин и Трамп в ходе состоявшегося в среду разговора согласились, что даже самые сложные проблемы нужно решать с помощью мирных переговоров."Таким образом, главы государств выразили свою политическую волю к этому процессу. Это очень важное достижение этого разговора, которое получило свое развитие в виде тех поручений, которые дали президенты по итогам беседы, что уже привело в движение "машину" помощников, ведомств и так далее, которые уже поэтапно сейчас будут вступать в диалог и заниматься подготовкой следующих контактов и на рабочем уровне, и на высшем уровне", - сказал Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину, видео опубликовано в Telegram-канале журналиста.
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дмитрий песков, россия, сша, владимир путин, дональд трамп, в мире
Дмитрий Песков, Россия, США, Владимир Путин, Дональд Трамп, В мире
Разговор Путина и Трампа привел в движение "машину ведомств", заявил Песков
Песков: поручения Путина и Трампа дали старт работе помощников и ведомств