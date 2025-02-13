https://ria.ru/20250213/peskov-1999206375.html

Разговор Путина и Трампа был запланирован, заявили в Кремле

Разговор Путина и Трампа был запланирован, заявили в Кремле - РИА Новости, 13.02.2025

Разговор Путина и Трампа был запланирован, заявили в Кремле

Телефонный разговор президентов РФ Владимира Путина и США Дональда Трампа, который состоялся в среду, был заблаговременно запланирован, перенос совещания с... РИА Новости, 13.02.2025

2025-02-13T18:27:00+03:00

2025-02-13T18:27:00+03:00

2025-02-13T19:32:00+03:00

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россия

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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Телефонный разговор президентов РФ Владимира Путина и США Дональда Трампа, который состоялся в среду, был заблаговременно запланирован, перенос совещания с правительством по вопросам диспансеризации был связан с плотным графиком главы государства, оно состоится на следующей неделе, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину."Телефонный разговор был согласован на 6 часов вечера, и это было сделано заблаговременно", - сказал Песков.Песков отметил, что совещание с кабмином по вопросам диспансеризации, которое было запланировано на среду и не состоялось, было перенесено просто из-за рабочего графика президента."Рабочий график президента весьма и весьма насыщен. И то, что вы видите публичное мероприятие, это лишь верхняя небольшая часть айсберга рабочего дня главы государства. И как раз в тот день просто рабочий график развивался так, что фактически правительство сдвинулось уже вплотную к разговору. И поэтому было принято решение перенести на следующую неделю", - пояснил представитель Кремля.

https://ria.ru/20250213/peskov-1999204703.html

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"Телефонный разговор был согласован" – Песков о звонке Трампа Путину Песков с ответом на вопрос "был ли разговор с Трампом согласован, что называется, в последний момент?". 2025-02-13T18:27 true PT0M56S

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владимир путин, россия, сша, дмитрий песков, дональд трамп, в мире