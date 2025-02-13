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Путин и Трамп не обсуждали правовой статус Зеленского, заявил Песков - РИА Новости, 13.02.2025
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18:19 13.02.2025 (обновлено: 19:31 13.02.2025)
https://ria.ru/20250213/peskov-1999203687.html
Путин и Трамп не обсуждали правовой статус Зеленского, заявил Песков
Путин и Трамп не обсуждали правовой статус Зеленского, заявил Песков - РИА Новости, 13.02.2025
Путин и Трамп не обсуждали правовой статус Зеленского, заявил Песков
Вопрос правового статуса Владимира Зеленского в ходе телефонного разговора президента России Владимира Путина и лидера США Дональда Трампа не обсуждался, заявил РИА Новости, 13.02.2025
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владимир путин
дональд трамп
россия
сша
украина
дмитрий песков
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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Вопрос правового статуса Владимира Зеленского в ходе телефонного разговора президента России Владимира Путина и лидера США Дональда Трампа не обсуждался, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью "Первому каналу"."Нет, это никак не затрагивалось", - сказал Песков, отвечая на вопрос, обсуждался ли президентами правовой статус Зеленского.Президенты РФ и США в среду провели телефонный разговор, он продлился почти полтора часа. Как сообщил Песков, лидеры обсудили вопросы, связанные с обменом граждан России и США, а также урегулирование ситуации на Украине.Президенты затронули и другие темы, такие как ближневосточное урегулирование, иранская ядерная программа, двусторонние российско-американские отношения в сфере экономики. Путин и Трамп договорились о продолжении личных контактов, в том числе об организации личной встречи.
https://ria.ru/20250213/peskov-1999203021.html
https://ria.ru/20250213/peregovory-1999189172.html
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владимир путин, дональд трамп, россия, сша, украина, дмитрий песков, владимир зеленский
Владимир Путин, Дональд Трамп, Россия, США, Украина, Дмитрий Песков, Владимир Зеленский
Путин и Трамп не обсуждали правовой статус Зеленского, заявил Песков

Песков: Путин и Трамп не обсуждали правовой статус Зеленского во время звонка

© AP Photo / Efrem LukatskyВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 13.02.2025
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Вопрос правового статуса Владимира Зеленского в ходе телефонного разговора президента России Владимира Путина и лидера США Дональда Трампа не обсуждался, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью "Первому каналу".
"Нет, это никак не затрагивалось", - сказал Песков, отвечая на вопрос, обсуждался ли президентами правовой статус Зеленского.
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 13.02.2025
Песков подтвердил участие Украины в переговорах
Вчера, 18:17
Президенты РФ и США в среду провели телефонный разговор, он продлился почти полтора часа. Как сообщил Песков, лидеры обсудили вопросы, связанные с обменом граждан России и США, а также урегулирование ситуации на Украине.
Президенты затронули и другие темы, такие как ближневосточное урегулирование, иранская ядерная программа, двусторонние российско-американские отношения в сфере экономики. Путин и Трамп договорились о продолжении личных контактов, в том числе об организации личной встречи.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 13.02.2025
Зеленский обиделся на Трампа из-за Путина
Вчера, 17:37
 
Владимир ПутинДональд ТрампРоссияСШАУкраинаДмитрий ПесковВладимир Зеленский
 
 
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