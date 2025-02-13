https://ria.ru/20250213/peskov-1999203254.html
Путин и Трамп упоминали Эр-Рияд в контексте будущей встречи, заявил Песков
Путин и Трамп упоминали Эр-Рияд в контексте будущей встречи, заявил Песков - РИА Новости, 13.02.2025
Путин и Трамп упоминали Эр-Рияд в контексте будущей встречи, заявил Песков
Эр-Рияд подходит как место встречи президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа, но пока никаких решений не принималось, сообщил... РИА Новости, 13.02.2025
2025-02-13T18:18:00+03:00
2025-02-13T18:18:00+03:00
2025-02-13T19:31:00+03:00
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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Эр-Рияд подходит как место встречи президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа, но пока никаких решений не принималось, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью "Первому каналу"."Саудовская Аравия - это страна, с которой у нас очень конструктивное взаимодействие ведется в разных областях. С этой точки зрения для двух стран Эр-Рияд подходит, и действительно Эр-Рияд фигурировал. Но пока никаких решений ни на рабочем уровне на этот счет, ни на высшем уровне не принималось, не фиксировалось", - сказал Песков.
https://ria.ru/20250213/peregovory-1999189172.html
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эр-рияд (город), россия, дмитрий песков, владимир путин, дональд трамп, сша, в мире, саудовская аравия
Эр-Рияд (город), Россия, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Дональд Трамп, США, В мире, Саудовская Аравия
Путин и Трамп упоминали Эр-Рияд в контексте будущей встречи, заявил Песков
Песков: Путин и Трамп называли Эр-Рияд как возможное место будущей встречи