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Путин и Трамп упоминали Эр-Рияд в контексте будущей встречи, заявил Песков - РИА Новости, 13.02.2025
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18:18 13.02.2025 (обновлено: 19:31 13.02.2025)
https://ria.ru/20250213/peskov-1999203254.html
Путин и Трамп упоминали Эр-Рияд в контексте будущей встречи, заявил Песков
Путин и Трамп упоминали Эр-Рияд в контексте будущей встречи, заявил Песков - РИА Новости, 13.02.2025
Путин и Трамп упоминали Эр-Рияд в контексте будущей встречи, заявил Песков
Эр-Рияд подходит как место встречи президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа, но пока никаких решений не принималось, сообщил... РИА Новости, 13.02.2025
2025-02-13T18:18:00+03:00
2025-02-13T19:31:00+03:00
эр-рияд (город)
россия
дмитрий песков
владимир путин
дональд трамп
сша
в мире
саудовская аравия
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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Эр-Рияд подходит как место встречи президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа, но пока никаких решений не принималось, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью "Первому каналу"."Саудовская Аравия - это страна, с которой у нас очень конструктивное взаимодействие ведется в разных областях. С этой точки зрения для двух стран Эр-Рияд подходит, и действительно Эр-Рияд фигурировал. Но пока никаких решений ни на рабочем уровне на этот счет, ни на высшем уровне не принималось, не фиксировалось", - сказал Песков.
https://ria.ru/20250213/peregovory-1999189172.html
эр-рияд (город)
россия
сша
саудовская аравия
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эр-рияд (город), россия, дмитрий песков, владимир путин, дональд трамп, сша, в мире, саудовская аравия
Эр-Рияд (город), Россия, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Дональд Трамп, США, В мире, Саудовская Аравия
Путин и Трамп упоминали Эр-Рияд в контексте будущей встречи, заявил Песков

Песков: Путин и Трамп называли Эр-Рияд как возможное место будущей встречи

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 13.02.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Эр-Рияд подходит как место встречи президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа, но пока никаких решений не принималось, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью "Первому каналу".
"Саудовская Аравия - это страна, с которой у нас очень конструктивное взаимодействие ведется в разных областях. С этой точки зрения для двух стран Эр-Рияд подходит, и действительно Эр-Рияд фигурировал. Но пока никаких решений ни на рабочем уровне на этот счет, ни на высшем уровне не принималось, не фиксировалось", - сказал Песков.
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Эр-Рияд (город)РоссияДмитрий ПесковВладимир ПутинДональд ТрампСШАВ миреСаудовская Аравия
 
 
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