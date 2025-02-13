Песков подтвердил участие Украины в переговорах
Песков: Украина так или иначе будет участвовать в переговорах
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкЗаместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Украина так или иначе будет участвовать в переговорах по вопросам урегулирования, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Так или иначе, конечно же, Украина будет участвовать в переговорах. Конечно же, будет и двусторонний российско-американский трек этого диалога, и трек, который, конечно же, будет связан с вовлеченностью Украины", - сказал Песков в интервью "Первому каналу", отвечая на вопрос, рассматривает ли Кремль Украину как равноправного участника переговоров.
Президенты РФ и США в среду провели телефонный разговор, он продлился почти полтора часа. Как сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, лидеры обсудили вопросы, связанные с обменом граждан России и США, а также урегулирование ситуации на Украине. Президенты затронули и другие темы: ближневосточное урегулирование, иранская ядерная программа, двусторонние российско-американские отношения в сфере экономики. Путин и Трамп договорились о продолжении личных контактов, в том числе об организации личной встречи.