https://ria.ru/20250213/peskov-1999203021.html

Песков подтвердил участие Украины в переговорах

Песков подтвердил участие Украины в переговорах - РИА Новости, 13.02.2025

Песков подтвердил участие Украины в переговорах

Украина так или иначе будет участвовать в переговорах по вопросам урегулирования, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. РИА Новости, 13.02.2025

2025-02-13T18:17:00+03:00

2025-02-13T18:17:00+03:00

2025-02-13T18:41:00+03:00

украина

дмитрий песков

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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Украина так или иначе будет участвовать в переговорах по вопросам урегулирования, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Так или иначе, конечно же, Украина будет участвовать в переговорах. Конечно же, будет и двусторонний российско-американский трек этого диалога, и трек, который, конечно же, будет связан с вовлеченностью Украины", - сказал Песков в интервью "Первому каналу", отвечая на вопрос, рассматривает ли Кремль Украину как равноправного участника переговоров.Президенты РФ и США в среду провели телефонный разговор, он продлился почти полтора часа. Как сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, лидеры обсудили вопросы, связанные с обменом граждан России и США, а также урегулирование ситуации на Украине. Президенты затронули и другие темы: ближневосточное урегулирование, иранская ядерная программа, двусторонние российско-американские отношения в сфере экономики. Путин и Трамп договорились о продолжении личных контактов, в том числе об организации личной встречи.

https://ria.ru/20250213/peregovory-1998986607.html

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украина, дмитрий песков, россия, сша, в мире