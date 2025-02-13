https://ria.ru/20250213/peskov-1999202710.html

Путин и Трамп не обсуждали участие Европы в урегулировании на Украине

Путин и Трамп не обсуждали участие Европы в урегулировании на Украине - РИА Новости, 13.02.2025

Путин и Трамп не обсуждали участие Европы в урегулировании на Украине

Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп в ходе телефонного разговора не обсуждали участие стран ЕС в процессе украинского урегулирования,... РИА Новости, 13.02.2025

2025-02-13T18:16:00+03:00

2025-02-13T18:16:00+03:00

2025-02-13T18:32:00+03:00

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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп в ходе телефонного разговора не обсуждали участие стран ЕС в процессе украинского урегулирования, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Это никак не обсуждалось. Европейские дела никак не затрагивались на вчерашней беседе", - сказал Песков в интервью "Первому каналу", отвечая на вопрос, обсуждалось ли в ходе телефонного разговора Путина и Трампа возможное участие стран ЕС в украинском урегулировании.

https://ria.ru/20250213/peregovory-1999189172.html

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украина, европа, россия, владимир путин, евросоюз, дональд трамп, дмитрий песков, политика