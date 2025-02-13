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Путин и Трамп не обсуждали участие Европы в урегулировании на Украине - РИА Новости, 13.02.2025
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18:16 13.02.2025 (обновлено: 18:32 13.02.2025)
https://ria.ru/20250213/peskov-1999202710.html
Путин и Трамп не обсуждали участие Европы в урегулировании на Украине
Путин и Трамп не обсуждали участие Европы в урегулировании на Украине - РИА Новости, 13.02.2025
Путин и Трамп не обсуждали участие Европы в урегулировании на Украине
Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп в ходе телефонного разговора не обсуждали участие стран ЕС в процессе украинского урегулирования,... РИА Новости, 13.02.2025
2025-02-13T18:16:00+03:00
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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп в ходе телефонного разговора не обсуждали участие стран ЕС в процессе украинского урегулирования, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Это никак не обсуждалось. Европейские дела никак не затрагивались на вчерашней беседе", - сказал Песков в интервью "Первому каналу", отвечая на вопрос, обсуждалось ли в ходе телефонного разговора Путина и Трампа возможное участие стран ЕС в украинском урегулировании.
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украина, европа, россия, владимир путин, евросоюз, дональд трамп, дмитрий песков, политика
Украина, Европа, Россия, Владимир Путин, Евросоюз, Дональд Трамп, Дмитрий Песков, Политика
Путин и Трамп не обсуждали участие Европы в урегулировании на Украине

Песков: Путин и Трамп не обсуждали участие Европы в урегулировании на Украине

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп на полях саммита "Группы двадцати" в Осаке. 28 июня 2019
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп на полях саммита Группы двадцати в Осаке. 28 июня 2019 - РИА Новости, 1920, 13.02.2025
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп на полях саммита "Группы двадцати" в Осаке. 28 июня 2019. Архивное фото
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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп в ходе телефонного разговора не обсуждали участие стран ЕС в процессе украинского урегулирования, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Это никак не обсуждалось. Европейские дела никак не затрагивались на вчерашней беседе", - сказал Песков в интервью "Первому каналу", отвечая на вопрос, обсуждалось ли в ходе телефонного разговора Путина и Трампа возможное участие стран ЕС в украинском урегулировании.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 13.02.2025
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УкраинаЕвропаРоссияВладимир ПутинЕвросоюзДональд ТрампДмитрий ПесковПолитика
 
 
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