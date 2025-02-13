https://ria.ru/20250213/peskov-1999202440.html

Кремль: детали встречи Путина и Трампа определят во время рабочих контактов

Кремль: детали встречи Путина и Трампа определят во время рабочих контактов - РИА Новости, 13.02.2025

Кремль: детали встречи Путина и Трампа определят во время рабочих контактов

Модальности будущей встречи президентов России Владимира Путина и США Дональда Трампа будут проговариваться в рамках рабочих контактов между помощниками лидеров РИА Новости, 13.02.2025

2025-02-13T18:14:00+03:00

2025-02-13T18:14:00+03:00

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дональд трамп

владимир путин

сша

в мире

дмитрий песков

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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Модальности будущей встречи президентов России Владимира Путина и США Дональда Трампа будут проговариваться в рамках рабочих контактов между помощниками лидеров государств, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью "Первому каналу"."Как раз в ходе этих рабочих контактов уже будут проговариваться модальности той самой встречи двух президентов, о которой они говорили во время вчерашней беседы", - сказал Песков, говоря о предстоящих рабочих контактах помощников президентов для подготовки двусторонней встречи Путина и Трампа.

https://ria.ru/20250213/peskov-1999204703.html

сша

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дональд трамп, владимир путин, сша, в мире, дмитрий песков