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Кремль: детали встречи Путина и Трампа определят во время рабочих контактов - РИА Новости, 13.02.2025
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18:14 13.02.2025 (обновлено: 19:32 13.02.2025)
https://ria.ru/20250213/peskov-1999202440.html
Кремль: детали встречи Путина и Трампа определят во время рабочих контактов
Кремль: детали встречи Путина и Трампа определят во время рабочих контактов - РИА Новости, 13.02.2025
Кремль: детали встречи Путина и Трампа определят во время рабочих контактов
Модальности будущей встречи президентов России Владимира Путина и США Дональда Трампа будут проговариваться в рамках рабочих контактов между помощниками лидеров РИА Новости, 13.02.2025
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дональд трамп
владимир путин
сша
в мире
дмитрий песков
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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Модальности будущей встречи президентов России Владимира Путина и США Дональда Трампа будут проговариваться в рамках рабочих контактов между помощниками лидеров государств, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью "Первому каналу"."Как раз в ходе этих рабочих контактов уже будут проговариваться модальности той самой встречи двух президентов, о которой они говорили во время вчерашней беседы", - сказал Песков, говоря о предстоящих рабочих контактах помощников президентов для подготовки двусторонней встречи Путина и Трампа.
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дональд трамп, владимир путин, сша, в мире, дмитрий песков
Дональд Трамп, Владимир Путин, США, В мире, Дмитрий Песков
Кремль: детали встречи Путина и Трампа определят во время рабочих контактов

Песков: модальности встречи Путина и Трампа определят во время рабочих контактов

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 13.02.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
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Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Модальности будущей встречи президентов России Владимира Путина и США Дональда Трампа будут проговариваться в рамках рабочих контактов между помощниками лидеров государств, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью "Первому каналу".
"Как раз в ходе этих рабочих контактов уже будут проговариваться модальности той самой встречи двух президентов, о которой они говорили во время вчерашней беседы", - сказал Песков, говоря о предстоящих рабочих контактах помощников президентов для подготовки двусторонней встречи Путина и Трампа.
Президент России Владимир Путин и лидер США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 13.02.2025
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Дональд ТрампВладимир ПутинСШАВ миреДмитрий Песков
 
 
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