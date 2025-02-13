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В Кремле ответили на вопрос о рабочих контактах с США - РИА Новости, 13.02.2025
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18:11 13.02.2025 (обновлено: 19:32 13.02.2025)
https://ria.ru/20250213/peskov-1999201764.html
В Кремле ответили на вопрос о рабочих контактах с США
В Кремле ответили на вопрос о рабочих контактах с США - РИА Новости, 13.02.2025
В Кремле ответили на вопрос о рабочих контактах с США
Рабочие контакты между помощниками президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа развернутся в ближайшие дни и недели, сообщил пресс-секретарь... РИА Новости, 13.02.2025
2025-02-13T18:11:00+03:00
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сша
россия
дмитрий песков
владимир путин
дональд трамп
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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Рабочие контакты между помощниками президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа развернутся в ближайшие дни и недели, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в интервью "Первому каналу"."Сейчас, после того, как лидеры продемонстрировали политическую волю и дали все необходимые поручения своим помощникам для начала рабочих контактов, нужно чуть-чуть набраться терпения, этим рабочим контактам нужно развернуться. Это будет сделано в ближайшие дни и недели", - сказал Песков.
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сша, россия, дмитрий песков, владимир путин, дональд трамп, в мире
США, Россия, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Дональд Трамп, В мире
В Кремле ответили на вопрос о рабочих контактах с США

Песков: рабочие контакты помощников Путина и Трампа начнутся в ближайшее время

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкМосковский Кремль
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 13.02.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Рабочие контакты между помощниками президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа развернутся в ближайшие дни и недели, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в интервью "Первому каналу".
"Сейчас, после того, как лидеры продемонстрировали политическую волю и дали все необходимые поручения своим помощникам для начала рабочих контактов, нужно чуть-чуть набраться терпения, этим рабочим контактам нужно развернуться. Это будет сделано в ближайшие дни и недели", - сказал Песков.
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