https://ria.ru/20250213/peskov-1999082568.html
В Кремле ответили на вопрос о группе для переговоров с США
В Кремле ответили на вопрос о группе для переговоров с США - РИА Новости, 13.02.2025
В Кремле ответили на вопрос о группе для переговоров с США
Кремль сообщит о том, кто возглавит переговорную группу для диалога с США, как только президент России Владимир Путин примет необходимые решения, заявил... РИА Новости, 13.02.2025
2025-02-13T12:58:00+03:00
2025-02-13T12:58:00+03:00
2025-02-13T12:58:00+03:00
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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Кремль сообщит о том, кто возглавит переговорную группу для диалога с США, как только президент России Владимир Путин примет необходимые решения, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. "Как только президентом будут приняты необходимые решения, мы проинформируем", - сказал Песков журналистам, отвечая на соответствующий вопрос. Президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп в среду провели телефонный разговор, он продлился почти полтора часа. Как сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, лидеры обсудили вопросы, связанные с обменом граждан России и США, а также урегулирование ситуации на Украине. Президенты затронули и другие темы: ближневосточное урегулирование, иранскую ядерную программу, двусторонние российско-американские отношения в сфере экономики. Путин и Трамп договорились о продолжении личных контактов, в том числе об организации личной встречи.
https://ria.ru/20250213/peskov-1999077202.html
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политика, россия, сша, украина, владимир путин, дмитрий песков, дональд трамп
Политика, Россия, США, Украина, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Дональд Трамп
В Кремле ответили на вопрос о группе для переговоров с США
Кремль сообщит, кто возглавит группу для переговоров с США, когда будет известно