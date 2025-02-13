https://ria.ru/20250213/peskov-1999077071.html

Песков оценил перспективы участия Европы в переговорах по Украине

Песков оценил перспективы участия Европы в переговорах по Украине - РИА Новости, 13.02.2025

Песков оценил перспективы участия Европы в переговорах по Украине

Опыт минских соглашений красноречив, он всегда будет учитываться, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 13.02.2025

2025-02-13T12:41:00+03:00

2025-02-13T12:41:00+03:00

2025-02-13T12:41:00+03:00

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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Опыт минских соглашений красноречив, он всегда будет учитываться, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Безусловно, опыт Минских соглашений весьма красноречив. И, конечно, этот опыт мы всегда будем учитывать во всех дальнейших шагах. Что касается участия Европы, пока нет понимания формата возможного переговорного процесса. Поэтому преждевременно об этом говорить", - сказал Песков журналистам.

https://ria.ru/20250212/ukraina-1998892223.html

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россия, европа, дмитрий песков, в мире