https://ria.ru/20250213/peskov-1999076780.html

Песков ответил на вопрос о судьбе российских военных баз в Сирии

Песков ответил на вопрос о судьбе российских военных баз в Сирии - РИА Новости, 13.02.2025

Песков ответил на вопрос о судьбе российских военных баз в Сирии

Кремль пока не может сообщить ничего нового о судьбе российских военных баз в Сирии, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 13.02.2025

2025-02-13T12:40:00+03:00

2025-02-13T12:40:00+03:00

2025-02-13T12:40:00+03:00

сирия

россия

дмитрий песков

политика

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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Кремль пока не может сообщить ничего нового о судьбе российских военных баз в Сирии, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Нет, ничего нового, что мы могли бы сообщить, пока нет", - сказал Песков журналистам.

https://ria.ru/20241219/bazy-1990203051.html

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сирия, россия, дмитрий песков, политика