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Песков ответил на вопрос о судьбе российских военных баз в Сирии - РИА Новости, 13.02.2025
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12:40 13.02.2025
https://ria.ru/20250213/peskov-1999076780.html
Песков ответил на вопрос о судьбе российских военных баз в Сирии
Песков ответил на вопрос о судьбе российских военных баз в Сирии - РИА Новости, 13.02.2025
Песков ответил на вопрос о судьбе российских военных баз в Сирии
Кремль пока не может сообщить ничего нового о судьбе российских военных баз в Сирии, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 13.02.2025
2025-02-13T12:40:00+03:00
2025-02-13T12:40:00+03:00
сирия
россия
дмитрий песков
политика
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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Кремль пока не может сообщить ничего нового о судьбе российских военных баз в Сирии, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Нет, ничего нового, что мы могли бы сообщить, пока нет", - сказал Песков журналистам.
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сирия, россия, дмитрий песков, политика
Сирия, Россия, Дмитрий Песков, Политика
Песков ответил на вопрос о судьбе российских военных баз в Сирии

Песков: Кремль пока не может сообщить ничего нового о судьбе военных баз в Сирии

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 13.02.2025
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков . Архивное фото
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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Кремль пока не может сообщить ничего нового о судьбе российских военных баз в Сирии, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Нет, ничего нового, что мы могли бы сообщить, пока нет", - сказал Песков журналистам.
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СирияРоссияДмитрий ПесковПолитика
 
 
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