https://ria.ru/20250213/peskov-1999075311.html

В Кремле не назвали инициатора разговора Путина и Трампа

В Кремле не назвали инициатора разговора Путина и Трампа - РИА Новости, 13.02.2025

В Кремле не назвали инициатора разговора Путина и Трампа

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков оставил без комментариев вопрос о том, по чьей инициативе состоялся разговор российского лидера Владимира Путина и... РИА Новости, 13.02.2025

2025-02-13T12:37:00+03:00

2025-02-13T12:37:00+03:00

2025-02-13T12:48:00+03:00

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россия

украина

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дональд трамп

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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков оставил без комментариев вопрос о том, по чьей инициативе состоялся разговор российского лидера Владимира Путина и президента США Дональда Трампа, и был ли он первым с момента инаугурации главы США. Президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп в среду провели телефонный разговор, он продлился почти полтора часа. Как сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, лидеры обсудили вопросы, связанные с обменом граждан России и США, а также урегулирование ситуации на Украине. Президенты затронули и другие темы: ближневосточное урегулирование, иранская ядерная программа, двусторонние российско-американские отношения в сфере экономики. Путин и Трамп договорились о продолжении личных контактов, в том числе об организации личной встречи. "Это я без комментариев оставляю", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, по чьей инициативе состоялся разговор Путина и Трампа, и был ли он первым с момента инаугурации главы США.

https://ria.ru/20250213/razgovor-1999031329.html

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сша, россия, украина, владимир путин, дональд трамп, дмитрий песков