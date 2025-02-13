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В Кремле не назвали инициатора разговора Путина и Трампа - РИА Новости, 13.02.2025
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12:37 13.02.2025 (обновлено: 12:48 13.02.2025)
https://ria.ru/20250213/peskov-1999075311.html
В Кремле не назвали инициатора разговора Путина и Трампа
В Кремле не назвали инициатора разговора Путина и Трампа - РИА Новости, 13.02.2025
В Кремле не назвали инициатора разговора Путина и Трампа
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков оставил без комментариев вопрос о том, по чьей инициативе состоялся разговор российского лидера Владимира Путина и... РИА Новости, 13.02.2025
2025-02-13T12:37:00+03:00
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владимир путин
дональд трамп
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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков оставил без комментариев вопрос о том, по чьей инициативе состоялся разговор российского лидера Владимира Путина и президента США Дональда Трампа, и был ли он первым с момента инаугурации главы США. Президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп в среду провели телефонный разговор, он продлился почти полтора часа. Как сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, лидеры обсудили вопросы, связанные с обменом граждан России и США, а также урегулирование ситуации на Украине. Президенты затронули и другие темы: ближневосточное урегулирование, иранская ядерная программа, двусторонние российско-американские отношения в сфере экономики. Путин и Трамп договорились о продолжении личных контактов, в том числе об организации личной встречи. "Это я без комментариев оставляю", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, по чьей инициативе состоялся разговор Путина и Трампа, и был ли он первым с момента инаугурации главы США.
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сша, россия, украина, владимир путин, дональд трамп, дмитрий песков
США, Россия, Украина, Владимир Путин, Дональд Трамп, Дмитрий Песков
В Кремле не назвали инициатора разговора Путина и Трампа

Песков не стал рассказывать, по чьей инициативе состоялся диалог Путина и Трампа

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время встречи на полях саммита "Группы двадцати" в Осаке. 28 июня 2019
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время встречи на полях саммита Группы двадцати в Осаке. 28 июня 2019 - РИА Новости, 1920, 13.02.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
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Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время встречи на полях саммита "Группы двадцати" в Осаке. 28 июня 2019. Архивное фото
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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков оставил без комментариев вопрос о том, по чьей инициативе состоялся разговор российского лидера Владимира Путина и президента США Дональда Трампа, и был ли он первым с момента инаугурации главы США.
Президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп в среду провели телефонный разговор, он продлился почти полтора часа. Как сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, лидеры обсудили вопросы, связанные с обменом граждан России и США, а также урегулирование ситуации на Украине. Президенты затронули и другие темы: ближневосточное урегулирование, иранская ядерная программа, двусторонние российско-американские отношения в сфере экономики. Путин и Трамп договорились о продолжении личных контактов, в том числе об организации личной встречи.
"Это я без комментариев оставляю", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, по чьей инициативе состоялся разговор Путина и Трампа, и был ли он первым с момента инаугурации главы США.
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте - РИА Новости, 1920, 13.02.2025
Генсек НАТО прокомментировал разговор Путина и Трампа
10:17
 
СШАРоссияУкраинаВладимир ПутинДональд ТрампДмитрий Песков
 
 
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