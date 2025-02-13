https://ria.ru/20250213/peskov-1999071956.html
Говорить о сроках встречи Путина и Трампа пока рано, заявил Песков
Говорить о сроках встречи Путина и Трампа пока рано, заявил Песков - РИА Новости, 13.02.2025
Говорить о сроках встречи Путина и Трампа пока рано, заявил Песков
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что говорить о конкретных сроках встречи лидера РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа... РИА Новости, 13.02.2025
2025-02-13T12:31:00+03:00
2025-02-13T12:31:00+03:00
2025-02-13T12:31:00+03:00
политика
россия
сша
украина
дмитрий песков
владимир путин
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/06/1997829563_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_0934fe88d27c8e9f503e0c2a5a53d6b7.jpg
МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что говорить о конкретных сроках встречи лидера РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа пока рано. "Много тем на повестке дня, которые вкратце были обозначены вчера в ходе телефонного разговора, но пока о каких-то сроках также говорить невозможно, потому что работа только в эти дни будет начинаться", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов о сроках двусторонней встречи Путина и Трампа. Президенты РФ и США в среду провели телефонный разговор, он продлился почти полтора часа. Как сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, лидеры обсудили вопросы, связанные с обменом граждан России и США, а также урегулирование ситуации на Украине. Президенты затронули и другие темы: ближневосточное урегулирование, иранская ядерная программа, двусторонние российско-американские отношения в сфере экономики. Путин и Трамп договорились о продолжении личных контактов, в том числе об организации личной встречи.
https://ria.ru/20250127/peskov-1995683378.html
россия
сша
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/06/1997829563_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_687b0e98f46e69875999b62ac0e7d8d1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, россия, сша, украина, дмитрий песков, владимир путин, дональд трамп
Политика, Россия, США, Украина, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Дональд Трамп
Говорить о сроках встречи Путина и Трампа пока рано, заявил Песков
Песков: говорить о конкретных сроках встречи Путина и Трампа пока рано
МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что говорить о конкретных сроках встречи лидера РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа пока рано.
"Много тем на повестке дня, которые вкратце были обозначены вчера в ходе телефонного разговора, но пока о каких-то сроках также говорить невозможно, потому что работа только в эти дни будет начинаться", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов о сроках двусторонней встречи Путина и Трампа.
Президенты РФ и США в среду провели телефонный разговор, он продлился почти полтора часа. Как сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, лидеры обсудили вопросы, связанные с обменом граждан России и США, а также урегулирование ситуации на Украине. Президенты затронули и другие темы: ближневосточное урегулирование, иранская ядерная программа, двусторонние российско-американские отношения в сфере экономики. Путин и Трамп договорились о продолжении личных контактов, в том числе об организации личной встречи.