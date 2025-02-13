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Украина шокирована действиями Трампа, пишут СМИ - РИА Новости, 13.02.2025
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23:00 13.02.2025
https://ria.ru/20250213/peregovory-1999248005.html
Украина шокирована действиями Трампа, пишут СМИ
Украина шокирована действиями Трампа, пишут СМИ - РИА Новости, 13.02.2025
Украина шокирована действиями Трампа, пишут СМИ
Украинские военные упали духом из-за переговоров Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом, пишет газета Times. РИА Новости, 13.02.2025
2025-02-13T23:00:00+03:00
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в мире
украина
сша
владимир путин
джо байден
нато
дональд трамп
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МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Украинские военные упали духом из-за переговоров Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом, пишет газета Times."Ситуация нехорошая. Переговоры об Украине без Украины и о европейской безопасности без Европы", — цитирует издание украинский военный источник.Отмечается, что "Украина была в шоке" из-за смены курса Белого дома после окончания президентского срока Джо Байдена.Накануне пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил о прошедшем телефонном разговоре Владимира Путина и Дональда Трампа.Президент США, комментируя разговор с российским коллегой, заявил, что намерен часто контактировать с ним по телефону. Глава Белого дома также отметил, что Украине однажды придется провести президентские выборы. При этом он назвал перспективу вступления Украины в НАТО и ее возвращения к границам 2014 года маловероятной.В четверг в Кремле добавили, что разговор двух президентов был заблаговременно запланирован.
https://ria.ru/20250213/peregovory-1999189172.html
https://ria.ru/20250213/politika-1999226547.html
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в мире, украина, сша, владимир путин, джо байден, нато, дональд трамп
В мире, Украина, США, Владимир Путин, Джо Байден, НАТО, Дональд Трамп
Украина шокирована действиями Трампа, пишут СМИ

Times: Украина шокирована переговорами Путина и Трампа без Киева

© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 13.02.2025
© AP Photo / Alex Brandon
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Украинские военные упали духом из-за переговоров Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом, пишет газета Times.
"Ситуация нехорошая. Переговоры об Украине без Украины и о европейской безопасности без Европы", — цитирует издание украинский военный источник.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 13.02.2025
Зеленский обиделся на Трампа из-за Путина
Вчера, 17:37
Отмечается, что "Украина была в шоке" из-за смены курса Белого дома после окончания президентского срока Джо Байдена.
Накануне пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил о прошедшем телефонном разговоре Владимира Путина и Дональда Трампа.
Президент США, комментируя разговор с российским коллегой, заявил, что намерен часто контактировать с ним по телефону. Глава Белого дома также отметил, что Украине однажды придется провести президентские выборы. При этом он назвал перспективу вступления Украины в НАТО и ее возвращения к границам 2014 года маловероятной.
В четверг в Кремле добавили, что разговор двух президентов был заблаговременно запланирован.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 13.02.2025
На Западе устроили допрос Зеленскому после разговора Путина и Трампа
Вчера, 19:54
 
В миреУкраинаСШАВладимир ПутинДжо БайденНАТОДональд Трамп
 
 
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