https://ria.ru/20250213/peregovory-1999244019.html

Премьер Польши обсудил с Зеленским мирные переговоры по Украине

Премьер Польши обсудил с Зеленским мирные переговоры по Украине - РИА Новости, 13.02.2025

Премьер Польши обсудил с Зеленским мирные переговоры по Украине

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил на платформе X, что обсудил мирные переговоры по Украине с Владимиром Зеленским и европейскими лидерами. РИА Новости, 13.02.2025

2025-02-13T21:58:00+03:00

2025-02-13T21:58:00+03:00

2025-02-13T21:58:00+03:00

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ВАРШАВА, 13 фев – РИА Новости. Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил на платформе X, что обсудил мирные переговоры по Украине с Владимиром Зеленским и европейскими лидерами. "После моих сегодняшних телефонных звонков с Владимиром Зеленским, председателем Евросовета Антониу Коштой, канцлером ФРГ Олафом Шольцем, премьер-министром Швеции Ульфом Кристерссоном и лидером Христианско-демократической партии Германии Фридрихом Мерцем послание ясно: Украина, Европа и США должны полностью объединиться и начать мирные переговоры", - написал Туск.Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп в среду провели телефонный разговор, он продлился почти полтора часа. Как сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, лидеры обсудили вопросы, связанные с обменом граждан России и США, а также урегулирование ситуации на Украине. Он отметил, что Вашингтон - главный визави Москвы в вопросах урегулирования ситуации на Украине. При этом ни Кремль, ни Белый дом по итогам разговора Путина и Трампа не упоминали о какой бы то ни было роли Европы или Украины в будущих переговорах. Путин и Трамп договорились о продолжении личных контактов, в том числе об организации личной встречи. По словам Пескова, Эр-Рияд фигурировал как возможное место для встречи Путина и Трампа во время их телефонного разговора.

https://ria.ru/20250213/evropa-1999000924.html

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