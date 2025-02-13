https://ria.ru/20250213/peregovory-1999189172.html

Зеленский обиделся на Трампа из-за Путина

Зеленский обиделся на Трампа из-за Путина - РИА Новости, 13.02.2025

Зеленский обиделся на Трампа из-за Путина

Владимир Зеленский пожаловался на американского президента Дональда Трампа, который сначала позвонил российскому лидеру Владимиру Путину, его слова приводит... РИА Новости, 13.02.2025

2025-02-13T17:37:00+03:00

2025-02-13T17:37:00+03:00

2025-02-13T19:40:00+03:00

в мире

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МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Владимир Зеленский пожаловался на американского президента Дональда Трампа, который сначала позвонил российскому лидеру Владимиру Путину, его слова приводит издание "Страна.ua"."На самом деле это не очень приятно", — ответил он на соответствующий вопрос.Глава киевского режима добавил, что в его приоритетах отношения по линии Украина — Америка, поэтому он ожидал, что Белый дом сначала свяжется с Киевом. Зеленский также заявил, что "не примет любые двусторонние мирные переговоры без участия Украины".Накануне пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил о прошедшем телефонном разговоре Владимира Путина и Дональда Трампа.Президент США, комментируя разговор с российским коллегой, заявил, что намерен часто контактировать с Путиным по телефону. Глава Белого дома также отметил, что Украине однажды придется провести президентские выборы. При этом он назвал перспективу вступления Украины в НАТО и ее возвращения к границам 2014 года маловероятной.

https://ria.ru/20250213/ukraine-1999171136.html

https://ria.ru/20250213/konflikt-1999131134.html

украина

америка

киев

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в мире, украина, владимир путин, дональд трамп, нато, америка, киев, владимир зеленский