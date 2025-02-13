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Зеленский обиделся на Трампа из-за Путина - РИА Новости, 13.02.2025
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17:37 13.02.2025 (обновлено: 19:40 13.02.2025)
https://ria.ru/20250213/peregovory-1999189172.html
Зеленский обиделся на Трампа из-за Путина
Зеленский обиделся на Трампа из-за Путина - РИА Новости, 13.02.2025
Зеленский обиделся на Трампа из-за Путина
Владимир Зеленский пожаловался на американского президента Дональда Трампа, который сначала позвонил российскому лидеру Владимиру Путину, его слова приводит... РИА Новости, 13.02.2025
2025-02-13T17:37:00+03:00
2025-02-13T19:40:00+03:00
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МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Владимир Зеленский пожаловался на американского президента Дональда Трампа, который сначала позвонил российскому лидеру Владимиру Путину, его слова приводит издание "Страна.ua"."На самом деле это не очень приятно", — ответил он на соответствующий вопрос.Глава киевского режима добавил, что в его приоритетах отношения по линии Украина — Америка, поэтому он ожидал, что Белый дом сначала свяжется с Киевом. Зеленский также заявил, что "не примет любые двусторонние мирные переговоры без участия Украины".Накануне пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил о прошедшем телефонном разговоре Владимира Путина и Дональда Трампа.Президент США, комментируя разговор с российским коллегой, заявил, что намерен часто контактировать с Путиным по телефону. Глава Белого дома также отметил, что Украине однажды придется провести президентские выборы. При этом он назвал перспективу вступления Украины в НАТО и ее возвращения к границам 2014 года маловероятной.
https://ria.ru/20250213/ukraine-1999171136.html
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в мире, украина, владимир путин, дональд трамп, нато, америка, киев, владимир зеленский
В мире, Украина, Владимир Путин, Дональд Трамп, НАТО, Америка, Киев, Владимир Зеленский
Зеленский обиделся на Трампа из-за Путина

Зеленский пожаловался, что Трамп позвонил ему после разговора с Путиным

© AP Photo / Efrem LukatskyВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 13.02.2025
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Владимир Зеленский пожаловался на американского президента Дональда Трампа, который сначала позвонил российскому лидеру Владимиру Путину, его слова приводит издание "Страна.ua".
"На самом деле это не очень приятно", — ответил он на соответствующий вопрос.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 13.02.2025
"Сорок восемь часов". На Западе раскрыли замысел Трампа по Украине
Вчера, 16:58
Глава киевского режима добавил, что в его приоритетах отношения по линии УкраинаАмерика, поэтому он ожидал, что Белый дом сначала свяжется с Киевом. Зеленский также заявил, что "не примет любые двусторонние мирные переговоры без участия Украины".
Накануне пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил о прошедшем телефонном разговоре Владимира Путина и Дональда Трампа.
Президент США, комментируя разговор с российским коллегой, заявил, что намерен часто контактировать с Путиным по телефону. Глава Белого дома также отметил, что Украине однажды придется провести президентские выборы. При этом он назвал перспективу вступления Украины в НАТО и ее возвращения к границам 2014 года маловероятной.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 13.02.2025
"Поверг Европу в шок": в Германии высказались о поступке Трампа
Вчера, 15:13
 
В миреУкраинаВладимир ПутинДональд ТрампНАТОАмерикаКиевВладимир Зеленский
 
 
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