https://ria.ru/20250213/peregovory-1999189172.html
Зеленский обиделся на Трампа из-за Путина
Зеленский обиделся на Трампа из-за Путина - РИА Новости, 13.02.2025
Зеленский обиделся на Трампа из-за Путина
Владимир Зеленский пожаловался на американского президента Дональда Трампа, который сначала позвонил российскому лидеру Владимиру Путину, его слова приводит... РИА Новости, 13.02.2025
2025-02-13T17:37:00+03:00
2025-02-13T17:37:00+03:00
2025-02-13T19:40:00+03:00
в мире
украина
владимир путин
дональд трамп
нато
америка
киев
владимир зеленский
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/09/1992939291_0:63:3072:1791_1920x0_80_0_0_a04ca3c9736efb9bdb922318df974f03.jpg
МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Владимир Зеленский пожаловался на американского президента Дональда Трампа, который сначала позвонил российскому лидеру Владимиру Путину, его слова приводит издание "Страна.ua"."На самом деле это не очень приятно", — ответил он на соответствующий вопрос.Глава киевского режима добавил, что в его приоритетах отношения по линии Украина — Америка, поэтому он ожидал, что Белый дом сначала свяжется с Киевом. Зеленский также заявил, что "не примет любые двусторонние мирные переговоры без участия Украины".Накануне пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил о прошедшем телефонном разговоре Владимира Путина и Дональда Трампа.Президент США, комментируя разговор с российским коллегой, заявил, что намерен часто контактировать с Путиным по телефону. Глава Белого дома также отметил, что Украине однажды придется провести президентские выборы. При этом он назвал перспективу вступления Украины в НАТО и ее возвращения к границам 2014 года маловероятной.
https://ria.ru/20250213/ukraine-1999171136.html
https://ria.ru/20250213/konflikt-1999131134.html
украина
америка
киев
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/09/1992939291_210:0:2941:2048_1920x0_80_0_0_62506e6e4ba6b409037c536a15ec7e6c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, владимир путин, дональд трамп, нато, америка, киев, владимир зеленский
В мире, Украина, Владимир Путин, Дональд Трамп, НАТО, Америка, Киев, Владимир Зеленский
Зеленский обиделся на Трампа из-за Путина
Зеленский пожаловался, что Трамп позвонил ему после разговора с Путиным