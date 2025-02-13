Пушков объяснил, почему Брюссель не уведомили о переговорах Путина и Трампа
Пушков: страны ЕС не имеют никакого отношения к переговорам США и России
Алексей Пушков. Архивное фото
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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. США не уведомляли Евросоюз о контакте с Россией, так как в Брюсселе одержимы идеей нанести стратегическое поражение РФ, это отрицательно повлияло бы на переговоры, написал член конституционного комитета СФ Алексей Пушков в своем Telegram-канале.
Президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп в среду провели телефонный разговор, он продлился почти полтора часа. Как сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, лидеры обсудили вопросы, связанные с обменом граждан России и США, а также урегулирование ситуации на Украине. Президенты затронули и другие темы: ближневосточное урегулирование, иранская ядерная программа, двусторонние российско-американские отношения в сфере экономики. Путин и Трамп договорились о продолжении личных контактов, в том числе об организации личной встречи.
"Наконец, зачем уведомлять о переговорах тех, кто заранее против всяких переговоров и одержим маниакальной идеей нанести поражение России, хотя давно ясно, что это невозможно. В Вашингтоне это понимают. Так что все было логично", - написал Пушков.
Сенатор отметил, что страны Евросоюза не имеют никакого отношения к переговорам США и РФ.
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"Безопасность союзников США - Британии или любой другой стран НАТО не находится под угрозой, напротив, это они постоянно угрожают России и поставляют оружие Украине", - подчеркнул он.
Президент РФ Владимир Путин во время совещания с постоянными членами Совбеза РФ в январе заявлял, что целью урегулирования конфликта на Украине должно быть не краткое перемирие и передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир. По его словам, власти России продолжат бороться за интересы российского народа, в этом заключается смысл спецоперации. Мир на Украине, отмечал Путин, должен быть основан на "уважении законных интересов всех людей, всех народов, которые проживают в этом регионе".