Рейтинг@Mail.ru
Nissan и Honda приняли решение прекратить переговоры о слиянии - РИА Новости, 13.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:28 13.02.2025 (обновлено: 12:00 13.02.2025)
https://ria.ru/20250213/peregovory-1999018499.html
Nissan и Honda приняли решение прекратить переговоры о слиянии
Nissan и Honda приняли решение прекратить переговоры о слиянии - РИА Новости, 13.02.2025
Nissan и Honda приняли решение прекратить переговоры о слиянии
Японские автопроизводители Honda Motors и Nissan Motors провели заседания своих советов директоров, в ходе которых было принято решение отозвать базовое... РИА Новости, 13.02.2025
2025-02-13T09:28:00+03:00
2025-02-13T12:00:00+03:00
экономика
авто
в мире
mitsubishi motors
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/0d/1999061992_0:167:3000:1855_1920x0_80_0_0_5a5c944a27f6119e5c0fe70046b0716c.jpg
ТОКИО, 13 фев – РИА Новости. Японские автопроизводители Honda Motors и Nissan Motors провели заседания своих советов директоров, в ходе которых было принято решение отозвать базовое соглашение, подписанное в декабре прошлого года, и прекратить переговоры о слиянии, передает телеканал NHK."Honda и Nissan решили прекратить переговоры о слиянии на заседании совета директоров 13 февраля. Это было вызвано тем, что Nissan не принял предложение Honda о том, чтобы стать дочерней компанией, что углубило разногласия между двумя компаниями, и слияние ведущих японских автопроизводителей не состоялось", - передает телеканал.Данных о том, будет ли продолжаться сотрудничество автоконцернов в области исследований и разработок программного обеспечения и электромобилей, телеканал не приводит.В конце декабря прошлого года главы автоконцернов Honda и Nissan объявили об официальном начале переговоров о слиянии, а также о начале рассмотрения вопроса об участии Mitsubishi Motors, главным акционером которого является Nissan Motors. Предполагалось, что более половины состава совета директоров и право назначать главу компании будет принадлежать автоконцерну Honda.Изначально решение должно было быть принято до конца января, но затем объявление деталей перенесли на середину февраля. Переговоры велись по модели холдинговой компании, но условия, такие как доля интеграции, не были согласованы. Кроме этого, руководство Honda было недовольно темпами разработки Nissan плана по оптимизации компании, поэтому предложила вариант сделать Nissan дочерней компанией.Это предложение вызвало сильное сопротивление внутри Nissan, руководство которого 6 февраля посетило штаб-квартиру Honda и передало решение о прекращении переговоров о слиянии и отзыве соответствующего соглашения.Ранее в январе стало известно, что Mitsubishi Motors откажется от участия в слиянии в виде трансформации в полностью дочернюю компанию под холдинговую компанию Honda и Nissan.
https://ria.ru/20250208/tramp-1998183616.html
https://ria.ru/20240214/nissan-1927386516.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/0d/1999061992_108:0:2775:2000_1920x0_80_0_0_ad9e9827ce63693a75077e745fc68528.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, авто, в мире, mitsubishi motors
Экономика, Авто, В мире, Mitsubishi Motors
Nissan и Honda приняли решение прекратить переговоры о слиянии

Nissan и Honda приняли окончательное решение прекратить переговоры о слиянии

© AP Photo / Eugene HoshikoГенеральный директор Nissan Макото Утида и генеральный директор Honda Тосихиро Мибе во время пресс-конференции в Токио, Япония
Генеральный директор Nissan Макото Утида и генеральный директор Honda Тосихиро Мибе во время пресс-конференции в Токио, Япония - РИА Новости, 1920, 13.02.2025
© AP Photo / Eugene Hoshiko
Генеральный директор Nissan Макото Утида и генеральный директор Honda Тосихиро Мибе во время пресс-конференции в Токио, Япония. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ТОКИО, 13 фев – РИА Новости. Японские автопроизводители Honda Motors и Nissan Motors провели заседания своих советов директоров, в ходе которых было принято решение отозвать базовое соглашение, подписанное в декабре прошлого года, и прекратить переговоры о слиянии, передает телеканал NHK.
"Honda и Nissan решили прекратить переговоры о слиянии на заседании совета директоров 13 февраля. Это было вызвано тем, что Nissan не принял предложение Honda о том, чтобы стать дочерней компанией, что углубило разногласия между двумя компаниями, и слияние ведущих японских автопроизводителей не состоялось", - передает телеканал.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 08.02.2025
Трамп перепутал Nissan и Nippon Steel, пишет Киодо
8 февраля, 19:31
Данных о том, будет ли продолжаться сотрудничество автоконцернов в области исследований и разработок программного обеспечения и электромобилей, телеканал не приводит.
В конце декабря прошлого года главы автоконцернов Honda и Nissan объявили об официальном начале переговоров о слиянии, а также о начале рассмотрения вопроса об участии Mitsubishi Motors, главным акционером которого является Nissan Motors. Предполагалось, что более половины состава совета директоров и право назначать главу компании будет принадлежать автоконцерну Honda.
Изначально решение должно было быть принято до конца января, но затем объявление деталей перенесли на середину февраля. Переговоры велись по модели холдинговой компании, но условия, такие как доля интеграции, не были согласованы. Кроме этого, руководство Honda было недовольно темпами разработки Nissan плана по оптимизации компании, поэтому предложила вариант сделать Nissan дочерней компанией.
Это предложение вызвало сильное сопротивление внутри Nissan, руководство которого 6 февраля посетило штаб-квартиру Honda и передало решение о прекращении переговоров о слиянии и отзыве соответствующего соглашения.
Ранее в январе стало известно, что Mitsubishi Motors откажется от участия в слиянии в виде трансформации в полностью дочернюю компанию под холдинговую компанию Honda и Nissan.
Завод Ниссан Мэнуфэкчуринг Рус в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 14.02.2024
"АвтоВАЗ" вернул государству бывший завод Nissan в Петербурге
14 февраля 2024, 17:28
 
ЭкономикаАвтоВ миреMitsubishi Motors
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала