СМИ раскрыли, как Путин и Трамп "ударили" по лидерам ЕС
Politico: лидеры ЕС давно опасались беседы Путина и Трампа
Владимир Путин и Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. В Европе видят угрозу в переговорах президента России Владимира Путина и главы Белого дома Дональда Трампа без их участия, пишет Politico.
"Европейские чиновники давно опасались, что исторически теплые личные отношения Трампа с Путиным могут привести к тому, что они будут отстранены от любых дискуссий на высоком уровне о будущем их континента", — говорится в публикации.
"Европейские чиновники давно опасались, что исторически теплые личные отношения Трампа с Путиным могут привести к тому, что они будут отстранены от любых дискуссий на высоком уровне о будущем их континента", — говорится в публикации.
Издание напомнило вчерашние слова министра обороны США Пита Хегсета о том, что Европа должна нести ответственность за свою собственную оборону.
Агентство Bloomberg сообщало, что ключевых союзников США в Европе предварительно не уведомили о телефонном разговоре Путина и Трампа.
Телефонный разговор двух лидеров прошел накануне вечером. Он продлился около полутора часов.
Агентство Bloomberg сообщало, что ключевых союзников США в Европе предварительно не уведомили о телефонном разговоре Путина и Трампа.
Телефонный разговор двух лидеров прошел накануне вечером. Он продлился около полутора часов.
Президент США, комментируя беседу, заявил, что намерен часто контактировать с Путиным по телефону. Глава Белого дома также отметил, что Украине однажды придется провести президентские выборы. При этом он назвал перспективу вступления Украины в НАТО и ее возвращения к границам 2014 года маловероятной.