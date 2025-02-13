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СМИ раскрыли, как Путин и Трамп "ударили" по лидерам ЕС - РИА Новости, 13.02.2025
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09:21 13.02.2025 (обновлено: 14:56 13.02.2025)
https://ria.ru/20250213/peregovory-1999017207.html
СМИ раскрыли, как Путин и Трамп "ударили" по лидерам ЕС
СМИ раскрыли, как Путин и Трамп "ударили" по лидерам ЕС - РИА Новости, 13.02.2025
СМИ раскрыли, как Путин и Трамп "ударили" по лидерам ЕС
В Европе видят угрозу в переговорах президента России Владимира Путина и главы Белого дома Дональда Трампа без их участия, пишет Politico. "Европейские... РИА Новости, 13.02.2025
2025-02-13T09:21:00+03:00
2025-02-13T14:56:00+03:00
в мире
европа
владимир путин
сша
украина
дональд трамп
пит хегсет
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МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. В Европе видят угрозу в переговорах президента России Владимира Путина и главы Белого дома Дональда Трампа без их участия, пишет Politico. "Европейские чиновники давно опасались, что исторически теплые личные отношения Трампа с Путиным могут привести к тому, что они будут отстранены от любых дискуссий на высоком уровне о будущем их континента", — говорится в публикации. Издание напомнило вчерашние слова министра обороны США Пита Хегсета о том, что Европа должна нести ответственность за свою собственную оборону. Агентство Bloomberg сообщало, что ключевых союзников США в Европе предварительно не уведомили о телефонном разговоре Путина и Трампа.Телефонный разговор двух лидеров прошел накануне вечером. Он продлился около полутора часов.Президент США, комментируя беседу, заявил, что намерен часто контактировать с Путиным по телефону. Глава Белого дома также отметил, что Украине однажды придется провести президентские выборы. При этом он назвал перспективу вступления Украины в НАТО и ее возвращения к границам 2014 года маловероятной.
https://ria.ru/20250213/berbok-1999009393.html
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в мире, европа, владимир путин, сша, украина, дональд трамп, пит хегсет, нато
В мире, Европа, Владимир Путин, США, Украина, Дональд Трамп, Пит Хегсет, НАТО
СМИ раскрыли, как Путин и Трамп "ударили" по лидерам ЕС

Politico: лидеры ЕС давно опасались беседы Путина и Трампа

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкВладимир Путин и Дональд Трамп
Владимир Путин и Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 13.02.2025
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Владимир Путин и Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. В Европе видят угрозу в переговорах президента России Владимира Путина и главы Белого дома Дональда Трампа без их участия, пишет Politico.

"Европейские чиновники давно опасались, что исторически теплые личные отношения Трампа с Путиным могут привести к тому, что они будут отстранены от любых дискуссий на высоком уровне о будущем их континента", — говорится в публикации.
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Издание напомнило вчерашние слова министра обороны США Пита Хегсета о том, что Европа должна нести ответственность за свою собственную оборону.

Агентство Bloomberg сообщало, что ключевых союзников США в Европе предварительно не уведомили о телефонном разговоре Путина и Трампа.

Телефонный разговор двух лидеров прошел накануне вечером. Он продлился около полутора часов.
Президент США, комментируя беседу, заявил, что намерен часто контактировать с Путиным по телефону. Глава Белого дома также отметил, что Украине однажды придется провести президентские выборы. При этом он назвал перспективу вступления Украины в НАТО и ее возвращения к границам 2014 года маловероятной.
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В миреЕвропаВладимир ПутинСШАУкраинаДональд ТрампПит ХегсетНАТО
 
 
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