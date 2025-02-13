Рейтинг@Mail.ru
"Заставит умолять". В США сделали заявление после разговора Путина и Трампа - РИА Новости, 13.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
01:22 13.02.2025 (обновлено: 05:40 13.02.2025)
https://ria.ru/20250213/peregovory-1998984864.html
"Заставит умолять". В США сделали заявление после разговора Путина и Трампа
"Заставит умолять". В США сделали заявление после разговора Путина и Трампа - РИА Новости, 13.02.2025
"Заставит умолять". В США сделали заявление после разговора Путина и Трампа
Россия будет контролировать переговорный процесс с США по украинскому кризису, заявил отставной американский разведчик Скотт Риттер в социальной сети Х. РИА Новости, 13.02.2025
2025-02-13T01:22:00+03:00
2025-02-13T05:40:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
россия
сша
украина
дональд трамп
владимир путин
скотт риттер
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155600/11/1556001182_0:354:2860:1963_1920x0_80_0_0_49ff9416afbe0fd30463a408444c5fe0.jpg
МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Россия будет контролировать переговорный процесс с США по украинскому кризису, заявил отставной американский разведчик Скотт Риттер в социальной сети Х."Что интересно, так это то, что США и Россия будут вести переговоры без участия Украины и без соглашения о перемирии. Это означает, что Россия будет контролировать переговоры и ситуацию на поле боя. &lt;...&gt; Трамп это делает намеренно. Это заставит Украину умолять о мире", — написал он.Ранее в среду пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил о прошедшем телефонном разговоре Владимира Путина и Дональда Трампа. Главы государств обсудили двусторонние отношения Москвы и Вашингтона, украинское урегулирование, ближневосточный кризис, иранскую ядерную проблему, обмены российских и американских граждан.Позднее Трамп, комментируя разговор с российским коллегой, заявил, что намерен часто контактировать с Путиным по телефону. При этом он назвал перспективу вступления Украины в НАТО и ее возвращения к границам 2014 года маловероятной.
https://ria.ru/20250212/tramp-1998978016.html
россия
сша
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155600/11/1556001182_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_81b2feb49ac25dabc056ef6b9e77f1ca.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, сша, украина, дональд трамп, владимир путин, скотт риттер
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, США, Украина, Дональд Трамп, Владимир Путин, Скотт Риттер
"Заставит умолять". В США сделали заявление после разговора Путина и Трампа

Риттер: Россия будет находиться в доминирующей позиции на переговорах с США

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкВладимир Путин и Дональд Трамп
Владимир Путин и Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 13.02.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Владимир Путин и Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Россия будет контролировать переговорный процесс с США по украинскому кризису, заявил отставной американский разведчик Скотт Риттер в социальной сети Х.
"Что интересно, так это то, что США и Россия будут вести переговоры без участия Украины и без соглашения о перемирии. Это означает, что Россия будет контролировать переговоры и ситуацию на поле боя. <...> Трамп это делает намеренно. Это заставит Украину умолять о мире", — написал он.
Ранее в среду пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил о прошедшем телефонном разговоре Владимира Путина и Дональда Трампа. Главы государств обсудили двусторонние отношения Москвы и Вашингтона, украинское урегулирование, ближневосточный кризис, иранскую ядерную проблему, обмены российских и американских граждан.
Позднее Трамп, комментируя разговор с российским коллегой, заявил, что намерен часто контактировать с Путиным по телефону. При этом он назвал перспективу вступления Украины в НАТО и ее возвращения к границам 2014 года маловероятной.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 12.02.2025
Трамп хочет провести встречу с Путиным в Саудовской Аравии, передает CBS
Вчера, 23:55
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияСШАУкраинаДональд ТрампВладимир ПутинСкотт Риттер
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала