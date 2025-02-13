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"Заставит умолять". В США сделали заявление после разговора Путина и Трампа
"Заставит умолять". В США сделали заявление после разговора Путина и Трампа - РИА Новости, 13.02.2025
"Заставит умолять". В США сделали заявление после разговора Путина и Трампа
Россия будет контролировать переговорный процесс с США по украинскому кризису, заявил отставной американский разведчик Скотт Риттер в социальной сети Х. РИА Новости, 13.02.2025
2025-02-13T01:22:00+03:00
2025-02-13T01:22:00+03:00
2025-02-13T05:40:00+03:00
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МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Россия будет контролировать переговорный процесс с США по украинскому кризису, заявил отставной американский разведчик Скотт Риттер в социальной сети Х."Что интересно, так это то, что США и Россия будут вести переговоры без участия Украины и без соглашения о перемирии. Это означает, что Россия будет контролировать переговоры и ситуацию на поле боя. <...> Трамп это делает намеренно. Это заставит Украину умолять о мире", — написал он.Ранее в среду пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил о прошедшем телефонном разговоре Владимира Путина и Дональда Трампа. Главы государств обсудили двусторонние отношения Москвы и Вашингтона, украинское урегулирование, ближневосточный кризис, иранскую ядерную проблему, обмены российских и американских граждан.Позднее Трамп, комментируя разговор с российским коллегой, заявил, что намерен часто контактировать с Путиным по телефону. При этом он назвал перспективу вступления Украины в НАТО и ее возвращения к границам 2014 года маловероятной.
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в мире, россия, сша, украина, дональд трамп, владимир путин, скотт риттер
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, США, Украина, Дональд Трамп, Владимир Путин, Скотт Риттер
"Заставит умолять". В США сделали заявление после разговора Путина и Трампа
Риттер: Россия будет находиться в доминирующей позиции на переговорах с США