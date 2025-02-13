https://ria.ru/20250213/peregovor-1999110728.html

В ЕС прокомментировали разговор Путина и Трампа

В ЕС прокомментировали разговор Путина и Трампа - РИА Новости, 13.02.2025

В ЕС прокомментировали разговор Путина и Трампа

ЕС настаивает на включении Украины в процесс переговоров по урегулированию, заявила официальный представитель Еврокомиссии Паула Пиньо, комментируя разговор... РИА Новости, 13.02.2025

2025-02-13T14:24:00+03:00

2025-02-13T14:24:00+03:00

2025-02-13T14:38:00+03:00

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БРЮССЕЛЬ, 13 фев – РИА Новости. ЕС настаивает на включении Украины в процесс переговоров по урегулированию, заявила официальный представитель Еврокомиссии Паула Пиньо, комментируя разговор президента США Дональда Трампа и российского лидера Владимира Путина."Мы продолжаем придерживаться принципа: никаких решений по Украине без Украины… Украина как наиболее затронутая сторона должна быть частью таких переговоров", - заявила она.Она добавила, что в ЕС считают, что "безопасность Украины напрямую связана с безопасностью ЕС".Пиньо добавила, что глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен намерена обсудить последние события с Владимиром Зеленским на полях Мюнхенской конференции.Президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп в среду провели телефонный разговор, он продлился почти полтора часа. Как сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, лидеры обсудили вопросы, связанные с обменом граждан России и США, а также урегулирование ситуации на Украине. Президенты затронули и другие темы: ближневосточное урегулирование, иранская ядерная программа, двусторонние российско-американские отношения в сфере экономики. Путин и Трамп договорились о продолжении личных контактов, в том числе об организации личной встречи.

https://ria.ru/20250213/orban-1999089187.html

https://ria.ru/20250213/rossija-1999076633.html

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евросоюз, украина, владимир путин, дональд трамп, в мире, сша, россия, урсула фон дер ляйен, еврокомиссия