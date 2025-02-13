Рейтинг@Mail.ru
В ЕС прокомментировали разговор Путина и Трампа - РИА Новости, 13.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:24 13.02.2025 (обновлено: 14:38 13.02.2025)
https://ria.ru/20250213/peregovor-1999110728.html
В ЕС прокомментировали разговор Путина и Трампа
В ЕС прокомментировали разговор Путина и Трампа - РИА Новости, 13.02.2025
В ЕС прокомментировали разговор Путина и Трампа
ЕС настаивает на включении Украины в процесс переговоров по урегулированию, заявила официальный представитель Еврокомиссии Паула Пиньо, комментируя разговор... РИА Новости, 13.02.2025
2025-02-13T14:24:00+03:00
2025-02-13T14:38:00+03:00
евросоюз
украина
владимир путин
дональд трамп
в мире
сша
россия
урсула фон дер ляйен
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1d/1812874132_0:0:3038:1709_1920x0_80_0_0_4649d4a70fba140e8266fa7e7483eeb2.jpg
БРЮССЕЛЬ, 13 фев – РИА Новости. ЕС настаивает на включении Украины в процесс переговоров по урегулированию, заявила официальный представитель Еврокомиссии Паула Пиньо, комментируя разговор президента США Дональда Трампа и российского лидера Владимира Путина."Мы продолжаем придерживаться принципа: никаких решений по Украине без Украины… Украина как наиболее затронутая сторона должна быть частью таких переговоров", - заявила она.Она добавила, что в ЕС считают, что "безопасность Украины напрямую связана с безопасностью ЕС".Пиньо добавила, что глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен намерена обсудить последние события с Владимиром Зеленским на полях Мюнхенской конференции.Президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп в среду провели телефонный разговор, он продлился почти полтора часа. Как сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, лидеры обсудили вопросы, связанные с обменом граждан России и США, а также урегулирование ситуации на Украине. Президенты затронули и другие темы: ближневосточное урегулирование, иранская ядерная программа, двусторонние российско-американские отношения в сфере экономики. Путин и Трамп договорились о продолжении личных контактов, в том числе об организации личной встречи.
https://ria.ru/20250213/orban-1999089187.html
https://ria.ru/20250213/rossija-1999076633.html
украина
сша
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1d/1812874132_208:0:2940:2048_1920x0_80_0_0_6160aad686e53e20aa0f5f590d596931.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
евросоюз, украина, владимир путин, дональд трамп, в мире, сша, россия, урсула фон дер ляйен, еврокомиссия
Евросоюз, Украина, Владимир Путин, Дональд Трамп, В мире, США, Россия, Урсула фон дер Ляйен, Еврокомиссия
В ЕС прокомментировали разговор Путина и Трампа

Представитель ЕК Пиньо: ЕС настаивает на включении Украины в процесс переговоров

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 13.02.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
БРЮССЕЛЬ, 13 фев – РИА Новости. ЕС настаивает на включении Украины в процесс переговоров по урегулированию, заявила официальный представитель Еврокомиссии Паула Пиньо, комментируя разговор президента США Дональда Трампа и российского лидера Владимира Путина.
«
"Мы продолжаем придерживаться принципа: никаких решений по Украине без Украины… Украина как наиболее затронутая сторона должна быть частью таких переговоров", - заявила она.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 13.02.2025
Орбан высказался о праве ЕС на место за столом переговоров по Украине
13:21
Она добавила, что в ЕС считают, что "безопасность Украины напрямую связана с безопасностью ЕС".
Пиньо добавила, что глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен намерена обсудить последние события с Владимиром Зеленским на полях Мюнхенской конференции.
Президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп в среду провели телефонный разговор, он продлился почти полтора часа. Как сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, лидеры обсудили вопросы, связанные с обменом граждан России и США, а также урегулирование ситуации на Украине. Президенты затронули и другие темы: ближневосточное урегулирование, иранская ядерная программа, двусторонние российско-американские отношения в сфере экономики. Путин и Трамп договорились о продолжении личных контактов, в том числе об организации личной встречи.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 13.02.2025
Песков: Россия готовится к формированию переговорной группы по Украине
12:40
 
ЕвросоюзУкраинаВладимир ПутинДональд ТрампВ миреСШАРоссияУрсула фон дер ЛяйенЕврокомиссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала