https://ria.ru/20250213/peregovor-1999110728.html
В ЕС прокомментировали разговор Путина и Трампа
В ЕС прокомментировали разговор Путина и Трампа - РИА Новости, 13.02.2025
В ЕС прокомментировали разговор Путина и Трампа
ЕС настаивает на включении Украины в процесс переговоров по урегулированию, заявила официальный представитель Еврокомиссии Паула Пиньо, комментируя разговор... РИА Новости, 13.02.2025
2025-02-13T14:24:00+03:00
2025-02-13T14:24:00+03:00
2025-02-13T14:38:00+03:00
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БРЮССЕЛЬ, 13 фев – РИА Новости. ЕС настаивает на включении Украины в процесс переговоров по урегулированию, заявила официальный представитель Еврокомиссии Паула Пиньо, комментируя разговор президента США Дональда Трампа и российского лидера Владимира Путина."Мы продолжаем придерживаться принципа: никаких решений по Украине без Украины… Украина как наиболее затронутая сторона должна быть частью таких переговоров", - заявила она.Она добавила, что в ЕС считают, что "безопасность Украины напрямую связана с безопасностью ЕС".Пиньо добавила, что глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен намерена обсудить последние события с Владимиром Зеленским на полях Мюнхенской конференции.Президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп в среду провели телефонный разговор, он продлился почти полтора часа. Как сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, лидеры обсудили вопросы, связанные с обменом граждан России и США, а также урегулирование ситуации на Украине. Президенты затронули и другие темы: ближневосточное урегулирование, иранская ядерная программа, двусторонние российско-американские отношения в сфере экономики. Путин и Трамп договорились о продолжении личных контактов, в том числе об организации личной встречи.
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евросоюз, украина, владимир путин, дональд трамп, в мире, сша, россия, урсула фон дер ляйен, еврокомиссия
Евросоюз, Украина, Владимир Путин, Дональд Трамп, В мире, США, Россия, Урсула фон дер Ляйен, Еврокомиссия
В ЕС прокомментировали разговор Путина и Трампа
Представитель ЕК Пиньо: ЕС настаивает на включении Украины в процесс переговоров