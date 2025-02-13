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США не стремятся к конфликту с Китаем, заявил глава Пентагона - РИА Новости, 13.02.2025
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19:35 13.02.2025
https://ria.ru/20250213/pentagon-1999223810.html
США не стремятся к конфликту с Китаем, заявил глава Пентагона
США не стремятся к конфликту с Китаем, заявил глава Пентагона - РИА Новости, 13.02.2025
США не стремятся к конфликту с Китаем, заявил глава Пентагона
Администрация президента США Дональда Трампа не стремится к конфликту с Китаем, как и не считает его неизбежным, заявил американский министр обороны Пит Хегсет. РИА Новости, 13.02.2025
2025-02-13T19:35:00+03:00
2025-02-13T19:35:00+03:00
в мире
китай
сша
вашингтон (штат)
дональд трамп
пит хегсет
си цзиньпин
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ВАШИНГТОН, 13 фев - РИА Новости. Администрация президента США Дональда Трампа не стремится к конфликту с Китаем, как и не считает его неизбежным, заявил американский министр обороны Пит Хегсет. "Реальность такова, что мы не чувствуем, что конфликт является неизбежным, и определенно не стремимся к конфликту с Китаем", - сообщил он журналистам. По словам Хегсета, Трамп поддерживает "крепкие" отношения с лидером КНР Си Цзиньпином и признает существование различающихся интересов между Вашингтоном и Пекином, которые ведут к необходимости "проявления силы с американской стороны для обеспечения продвижения наших интересов".
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в мире, китай, сша, вашингтон (штат), дональд трамп, пит хегсет, си цзиньпин
В мире, Китай, США, Вашингтон (штат), Дональд Трамп, Пит Хегсет, Си Цзиньпин
США не стремятся к конфликту с Китаем, заявил глава Пентагона

Хегсет: США не стремятся к конфликту с Китаем, как и не считают его неизбежным

© AP Photo / Omar HavanaГлава Пентагона Пит Хегсет
Глава Пентагона Пит Хегсет - РИА Новости, 1920, 13.02.2025
© AP Photo / Omar Havana
Глава Пентагона Пит Хегсет. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 13 фев - РИА Новости. Администрация президента США Дональда Трампа не стремится к конфликту с Китаем, как и не считает его неизбежным, заявил американский министр обороны Пит Хегсет.
«
"Реальность такова, что мы не чувствуем, что конфликт является неизбежным, и определенно не стремимся к конфликту с Китаем", - сообщил он журналистам.
По словам Хегсета, Трамп поддерживает "крепкие" отношения с лидером КНР Си Цзиньпином и признает существование различающихся интересов между Вашингтоном и Пекином, которые ведут к необходимости "проявления силы с американской стороны для обеспечения продвижения наших интересов".
Глава Пентагона Пит Хегсет - РИА Новости, 1920, 13.02.2025
Глава Пентагона рассказал о повестке переговоров по Украине
Вчера, 19:29
 
В миреКитайСШАВашингтон (штат)Дональд ТрампПит ХегсетСи Цзиньпин
 
 
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