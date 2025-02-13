https://ria.ru/20250213/pentagon-1999223810.html

США не стремятся к конфликту с Китаем, заявил глава Пентагона

США не стремятся к конфликту с Китаем, заявил глава Пентагона - РИА Новости, 13.02.2025

США не стремятся к конфликту с Китаем, заявил глава Пентагона

Администрация президента США Дональда Трампа не стремится к конфликту с Китаем, как и не считает его неизбежным, заявил американский министр обороны Пит Хегсет. РИА Новости, 13.02.2025

2025-02-13T19:35:00+03:00

2025-02-13T19:35:00+03:00

2025-02-13T19:35:00+03:00

в мире

китай

сша

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пит хегсет

си цзиньпин

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ВАШИНГТОН, 13 фев - РИА Новости. Администрация президента США Дональда Трампа не стремится к конфликту с Китаем, как и не считает его неизбежным, заявил американский министр обороны Пит Хегсет. "Реальность такова, что мы не чувствуем, что конфликт является неизбежным, и определенно не стремимся к конфликту с Китаем", - сообщил он журналистам. По словам Хегсета, Трамп поддерживает "крепкие" отношения с лидером КНР Си Цзиньпином и признает существование различающихся интересов между Вашингтоном и Пекином, которые ведут к необходимости "проявления силы с американской стороны для обеспечения продвижения наших интересов".

https://ria.ru/20250213/pentagon-1999223297.html

китай

сша

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в мире, китай, сша, вашингтон (штат), дональд трамп, пит хегсет, си цзиньпин