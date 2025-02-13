https://ria.ru/20250213/pentagon-1999223297.html

Глава Пентагона рассказал о повестке переговоров по Украине

Глава Пентагона рассказал о повестке переговоров по Украине - РИА Новости, 13.02.2025

Глава Пентагона рассказал о повестке переговоров по Украине

Глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что тема объема финансовой помощи Украине может стать частью повестки переговоров об урегулировании. РИА Новости, 13.02.2025

2025-02-13T19:29:00+03:00

2025-02-13T19:29:00+03:00

2025-02-13T19:29:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 13 фев - РИА Новости. Глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что тема объема финансовой помощи Украине может стать частью повестки переговоров об урегулировании. "Я думаю, будет справедливо сказать, что вещи, подобные будущей помощи, меньше или больше, могли бы стать частью переговоров", - сказал Хегсет на пресс-конференции в Брюсселе, которую транслировал Пентагон.

https://ria.ru/20250213/pentagon-1999220105.html

украина

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в мире, украина, брюссель, пит хегсет, министерство обороны сша, сша