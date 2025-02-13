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Глава Пентагона рассказал о повестке переговоров по Украине - РИА Новости, 13.02.2025
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19:29 13.02.2025
https://ria.ru/20250213/pentagon-1999223297.html
Глава Пентагона рассказал о повестке переговоров по Украине
Глава Пентагона рассказал о повестке переговоров по Украине - РИА Новости, 13.02.2025
Глава Пентагона рассказал о повестке переговоров по Украине
Глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что тема объема финансовой помощи Украине может стать частью повестки переговоров об урегулировании. РИА Новости, 13.02.2025
2025-02-13T19:29:00+03:00
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в мире
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ВАШИНГТОН, 13 фев - РИА Новости. Глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что тема объема финансовой помощи Украине может стать частью повестки переговоров об урегулировании. "Я думаю, будет справедливо сказать, что вещи, подобные будущей помощи, меньше или больше, могли бы стать частью переговоров", - сказал Хегсет на пресс-конференции в Брюсселе, которую транслировал Пентагон.
https://ria.ru/20250213/pentagon-1999220105.html
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в мире, украина, брюссель, пит хегсет, министерство обороны сша, сша
В мире, Украина, Брюссель, Пит Хегсет, Министерство обороны США, США
Глава Пентагона рассказал о повестке переговоров по Украине

Глава Пентагона Хегсет: финансовая помощь Украине может стать частью переговоров

© AP Photo / Geert Vanden WijngaertГлава Пентагона Пит Хегсет
Глава Пентагона Пит Хегсет - РИА Новости, 1920, 13.02.2025
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
Глава Пентагона Пит Хегсет. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 13 фев - РИА Новости. Глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что тема объема финансовой помощи Украине может стать частью повестки переговоров об урегулировании.
«
"Я думаю, будет справедливо сказать, что вещи, подобные будущей помощи, меньше или больше, могли бы стать частью переговоров", - сказал Хегсет на пресс-конференции в Брюсселе, которую транслировал Пентагон.
Кандидат на должность министра обороны США Пит Хегсет - РИА Новости, 1920, 13.02.2025
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В миреУкраинаБрюссельПит ХегсетМинистерство обороны СШАСША
 
 
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