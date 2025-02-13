https://ria.ru/20250213/pentagon-1999223297.html
Глава Пентагона рассказал о повестке переговоров по Украине
Глава Пентагона рассказал о повестке переговоров по Украине - РИА Новости, 13.02.2025
Глава Пентагона рассказал о повестке переговоров по Украине
Глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что тема объема финансовой помощи Украине может стать частью повестки переговоров об урегулировании. РИА Новости, 13.02.2025
2025-02-13T19:29:00+03:00
2025-02-13T19:29:00+03:00
2025-02-13T19:29:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 13 фев - РИА Новости. Глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что тема объема финансовой помощи Украине может стать частью повестки переговоров об урегулировании. "Я думаю, будет справедливо сказать, что вещи, подобные будущей помощи, меньше или больше, могли бы стать частью переговоров", - сказал Хегсет на пресс-конференции в Брюсселе, которую транслировал Пентагон.
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в мире, украина, брюссель, пит хегсет, министерство обороны сша, сша
В мире, Украина, Брюссель, Пит Хегсет, Министерство обороны США, США
Глава Пентагона рассказал о повестке переговоров по Украине
Глава Пентагона Хегсет: финансовая помощь Украине может стать частью переговоров