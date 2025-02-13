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Глава Пентагона пообещал ускорить продажу оружия союзникам по НАТО
Глава Пентагона пообещал ускорить продажу оружия союзникам по НАТО - РИА Новости, 13.02.2025
Глава Пентагона пообещал ускорить продажу оружия союзникам по НАТО
Глава Пентагона Пит Хегсет пообещал ускорить продажу вооружения союзникам по НАТО. РИА Новости, 13.02.2025
2025-02-13T17:12:00+03:00
2025-02-13T17:12:00+03:00
2025-02-13T17:12:00+03:00
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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Глава Пентагона Пит Хегсет пообещал ускорить продажу вооружения союзникам по НАТО. "Соединенные Штаты стремятся ускорить процесс обеспечения того, чтобы наши союзники получали то, что им нужно, и тогда, когда им это нужно", - приводит издание Politico слова Хегсета с выступления в штаб-квартире НАТО в Брюсселе. Издание отмечает, что некоторые страны Европы и других регионов в течение многих лет настаивали на ускорении поставок оружия, как на важнейшем шаге для восстановления своей собственной обороны. По мнению Politico, предложение об ускорении процесса поставок оружия может иметь огромные последствия для НАТО и для оборонного производства в целом. Однако это займет некоторое время, поскольку многие заводы в США уже работают на пределе своих возможностей и, вероятно, должны будут нанять новых рабочих, чтобы расширить существующее производство.
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в мире, брюссель, европа, сша, пит хегсет, нато, politico, министерство обороны сша
В мире, Брюссель, Европа, США, Пит Хегсет, НАТО, Politico, Министерство обороны США
Глава Пентагона пообещал ускорить продажу оружия союзникам по НАТО
Глава Пентагона Хегсет пообещал ускорить продажу оружия союзникам по НАТО