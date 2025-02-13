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Обратившийся к Путину на прямой линии житель ФРГ получил российский паспорт - РИА Новости, 13.02.2025
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14:47 13.02.2025
https://ria.ru/20250213/pasport-1999120912.html
Обратившийся к Путину на прямой линии житель ФРГ получил российский паспорт
Обратившийся к Путину на прямой линии житель ФРГ получил российский паспорт - РИА Новости, 13.02.2025
Обратившийся к Путину на прямой линии житель ФРГ получил российский паспорт
Гражданин Германии Лев Зейбель, обратившийся к президенту России Владимиру Путину в ходе прямой линии, получил российский паспорт, сообщила в четверг... РИА Новости, 13.02.2025
2025-02-13T14:47:00+03:00
2025-02-13T14:47:00+03:00
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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Гражданин Германии Лев Зейбель, обратившийся к президенту России Владимиру Путину в ходе прямой линии, получил российский паспорт, сообщила в четверг представитель МВД РФ Ирина Волк в Telegram-канале. "Сегодня в Калужской области мои коллеги приняли участие в торжественной церемонии вручения паспорта гражданина Российской Федерации Льву Зейбелю, который вернулся в Россию после многих лет проживания в Германии... Лев Иванович принес присягу гражданина Российской Федерации, после чего глава региона Владислав Шапша вручил ему российский паспорт", - написала Волк. Зейбель родился в Челябинской области, но позднее эмигрировал в ФРГ. В 2018 году на территории России у него родился сын, в связи с чем в 2020 году ему выдали вид на жительство, с этого же года Зейбель со своей семьей проживает в России. В декабре минувшего года Зейбель в ходе прямой линии с Путиным рассказал о желании получить гражданство Российской Федерации, а затем обратился в миграционное подразделение органов внутренних дел. "Полицейские в кратчайшие сроки рассмотрели заявление и приняли положительное решение", - заключила Волк.
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россия, германия, калужская область, ирина волк, владимир путин, владислав шапша
Россия, Германия, Калужская область, Ирина Волк, Владимир Путин, Владислав Шапша
Обратившийся к Путину на прямой линии житель ФРГ получил российский паспорт

Обратившийся к Путину на прямой линии гражданин ФРГ Зейбель получил паспорт РФ

© Ирина Волк/TelegramВручение паспорта гражданина РФ Льву Зейбелю, который вернулся в Россию после многих лет проживания в Германии
Вручение паспорта гражданина РФ Льву Зейбелю, который вернулся в Россию после многих лет проживания в Германии - РИА Новости, 1920, 13.02.2025
© Ирина Волк/Telegram
Вручение паспорта гражданина РФ Льву Зейбелю, который вернулся в Россию после многих лет проживания в Германии
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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Гражданин Германии Лев Зейбель, обратившийся к президенту России Владимиру Путину в ходе прямой линии, получил российский паспорт, сообщила в четверг представитель МВД РФ Ирина Волк в Telegram-канале.
«
"Сегодня в Калужской области мои коллеги приняли участие в торжественной церемонии вручения паспорта гражданина Российской Федерации Льву Зейбелю, который вернулся в Россию после многих лет проживания в Германии... Лев Иванович принес присягу гражданина Российской Федерации, после чего глава региона Владислав Шапша вручил ему российский паспорт", - написала Волк.
Зейбель родился в Челябинской области, но позднее эмигрировал в ФРГ. В 2018 году на территории России у него родился сын, в связи с чем в 2020 году ему выдали вид на жительство, с этого же года Зейбель со своей семьей проживает в России.
В декабре минувшего года Зейбель в ходе прямой линии с Путиным рассказал о желании получить гражданство Российской Федерации, а затем обратился в миграционное подразделение органов внутренних дел. "Полицейские в кратчайшие сроки рассмотрели заявление и приняли положительное решение", - заключила Волк.
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РоссияГерманияКалужская областьИрина ВолкВладимир ПутинВладислав Шапша
 
 
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