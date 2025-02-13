https://ria.ru/20250213/opasnost-1999153715.html

В Курской области снова объявили ракетную опасность

В Курской области снова объявили ракетную опасность - РИА Новости, 13.02.2025

В Курской области снова объявили ракетную опасность

Ракетная опасность объявлена на всей территории Курской области, сообщили в оперативном штабе региона. РИА Новости, 13.02.2025

2025-02-13T16:14:00+03:00

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2025-02-13T16:14:00+03:00

специальная военная операция на украине

происшествия

курская область

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КУРСК, 13 фев - РИА Новости. Ракетная опасность объявлена на всей территории Курской области, сообщили в оперативном штабе региона. "Курская область: ракетная опасность! Если вы находитесь дома, необходимо укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами: в коридоре, ванной, кладовой. Если вы находитесь на улице — зайдите в ближайшее здание или подходящее укрытие", - сообщили в Telegram-канале регионального оперштаба.

https://ria.ru/20250213/kadyrov-1999137655.html

курская область

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2025

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происшествия, курская область