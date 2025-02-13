https://ria.ru/20250213/obstrely-1998982414.html

Украинские войска за сутки 45 раз обстреляли территорию ДНР

Украинские войска за сутки 45 раз обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 13.02.2025

Украинские войска за сутки 45 раз обстреляли территорию ДНР

Украинские войска за минувшие сутки 45 раз обстреляли территорию ДНР, выпустив 131 боеприпас, сообщает управление правительства республики по вопросам... РИА Новости, 13.02.2025

2025-02-13T00:53:00+03:00

2025-02-13T00:53:00+03:00

2025-02-13T00:53:00+03:00

специальная военная операция на украине

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ДОНЕЦК, 13 фев - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки 45 раз обстреляли территорию ДНР, выпустив 131 боеприпас, сообщает управление правительства республики по вопросам документирования военных преступлений Украины. "Сорок пять вооружённых атак ВФУ (вооружённых формирований Украины - ред.) ... Сорок пять вооружённых атак - на горловском направлении", - говорится в Telegram-канале управления. Отмечается, что всего был выпущен 131 боеприпас. По данным управления, поступили сведения о гибели одного и ранении 15 мирных жителей, два из которых - несовершеннолетние. В предыдущие сутки были зафиксированы 8 обстрелов.

https://ria.ru/20250210/ukraina-1998438980.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

украина, донецкая народная республика, происшествия