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Украинские войска за сутки 45 раз обстреляли территорию ДНР
Украинские войска за сутки 45 раз обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 13.02.2025
Украинские войска за сутки 45 раз обстреляли территорию ДНР
Украинские войска за минувшие сутки 45 раз обстреляли территорию ДНР, выпустив 131 боеприпас, сообщает управление правительства республики по вопросам... РИА Новости, 13.02.2025
2025-02-13T00:53:00+03:00
2025-02-13T00:53:00+03:00
2025-02-13T00:53:00+03:00
специальная военная операция на украине
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ДОНЕЦК, 13 фев - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки 45 раз обстреляли территорию ДНР, выпустив 131 боеприпас, сообщает управление правительства республики по вопросам документирования военных преступлений Украины. "Сорок пять вооружённых атак ВФУ (вооружённых формирований Украины - ред.) ... Сорок пять вооружённых атак - на горловском направлении", - говорится в Telegram-канале управления. Отмечается, что всего был выпущен 131 боеприпас. По данным управления, поступили сведения о гибели одного и ранении 15 мирных жителей, два из которых - несовершеннолетние. В предыдущие сутки были зафиксированы 8 обстрелов.
https://ria.ru/20250210/ukraina-1998438980.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, донецкая народная республика, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Украина, Донецкая Народная Республика, Происшествия
Украинские войска за сутки 45 раз обстреляли территорию ДНР
ВСУ за сутки 45 раз обстреляли территорию ДНР, выпустив 131 боеприпас