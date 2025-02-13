В России признали нежелательной деятельность португальской НПО
ГП признала нежелательной в РФ НПО из Португалии Associaҫa͂o de russos livres
Здание Генеральной прокуратуры РФ в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Генеральная прокуратура признала нежелательной деятельность в России неправительственной организации из Португалии Associaҫa͂o de russos livres, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
"Генеральная прокуратура Российской Федерации признала нежелательной деятельность иностранной неправительственной организации Associaҫa͂o de russos livres (Португальская Республика)", - говорится в сообщении.
Уточняется, что основавшие ее в 2022 году эмигранты из России открыто выступают за свержение власти в РФ, против специальной военной операции, собирают деньги для ВСУ. Активными членами являются бывшие участники протестных акций в нашей стране, а также лица, занимающиеся антироссийской пропагандой и продвигающие идеи ЛГБТ*-сообщества.
Один из партнеров ассоциации – объединение "Гражданский совет" (деятельность организации признана нежелательной в России в 2023 году) занимается рекрутингом и оказанием помощи участвующим в боевых действиях на стороне Украины "Легиону "Свобода России"** и "Сибирскому батальону"**.
* Движение признано в России экстремистским и запрещено.
** Террористическая организация, запрещенная на территории России
** Террористическая организация, запрещенная на территории России
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