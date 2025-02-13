https://ria.ru/20250213/npo-1999013168.html

В России признали нежелательной деятельность португальской НПО

В России признали нежелательной деятельность португальской НПО - РИА Новости, 13.02.2025

В России признали нежелательной деятельность португальской НПО

Генеральная прокуратура признала нежелательной деятельность в России неправительственной организации из Португалии Associaҫa͂o de russos livres, сообщает... РИА Новости, 13.02.2025

2025-02-13T09:06:00+03:00

2025-02-13T09:06:00+03:00

2025-02-13T09:07:00+03:00

россия

португалия

украина

вооруженные силы украины

общество

генеральная прокуратура рф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/01/1595543624_0:0:2991:1682_1920x0_80_0_0_666a3399d5870422bcea7fd541166000.jpg

МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Генеральная прокуратура признала нежелательной деятельность в России неправительственной организации из Португалии Associaҫa͂o de russos livres, сообщает пресс-служба надзорного ведомства. "Генеральная прокуратура Российской Федерации признала нежелательной деятельность иностранной неправительственной организации Associaҫa͂o de russos livres (Португальская Республика)", - говорится в сообщении. Уточняется, что основавшие ее в 2022 году эмигранты из России открыто выступают за свержение власти в РФ, против специальной военной операции, собирают деньги для ВСУ. Активными членами являются бывшие участники протестных акций в нашей стране, а также лица, занимающиеся антироссийской пропагандой и продвигающие идеи ЛГБТ*-сообщества. Один из партнеров ассоциации – объединение "Гражданский совет" (деятельность организации признана нежелательной в России в 2023 году) занимается рекрутингом и оказанием помощи участвующим в боевых действиях на стороне Украины "Легиону "Свобода России"** и "Сибирскому батальону"**.* Движение признано в России экстремистским и запрещено.** Террористическая организация, запрещенная на территории России

https://ria.ru/20250131/npo-1996711295.html

россия

португалия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, португалия, украина, вооруженные силы украины, общество, генеральная прокуратура рф