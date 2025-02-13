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В России признали нежелательной деятельность португальской НПО - РИА Новости, 13.02.2025
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09:06 13.02.2025 (обновлено: 09:07 13.02.2025)
https://ria.ru/20250213/npo-1999013168.html
В России признали нежелательной деятельность португальской НПО
В России признали нежелательной деятельность португальской НПО - РИА Новости, 13.02.2025
В России признали нежелательной деятельность португальской НПО
Генеральная прокуратура признала нежелательной деятельность в России неправительственной организации из Португалии Associaҫa͂o de russos livres, сообщает... РИА Новости, 13.02.2025
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2025-02-13T09:07:00+03:00
россия
португалия
украина
вооруженные силы украины
общество
генеральная прокуратура рф
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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Генеральная прокуратура признала нежелательной деятельность в России неправительственной организации из Португалии Associaҫa͂o de russos livres, сообщает пресс-служба надзорного ведомства. "Генеральная прокуратура Российской Федерации признала нежелательной деятельность иностранной неправительственной организации Associaҫa͂o de russos livres (Португальская Республика)", - говорится в сообщении. Уточняется, что основавшие ее в 2022 году эмигранты из России открыто выступают за свержение власти в РФ, против специальной военной операции, собирают деньги для ВСУ. Активными членами являются бывшие участники протестных акций в нашей стране, а также лица, занимающиеся антироссийской пропагандой и продвигающие идеи ЛГБТ*-сообщества. Один из партнеров ассоциации – объединение "Гражданский совет" (деятельность организации признана нежелательной в России в 2023 году) занимается рекрутингом и оказанием помощи участвующим в боевых действиях на стороне Украины "Легиону "Свобода России"** и "Сибирскому батальону"**.* Движение признано в России экстремистским и запрещено.** Террористическая организация, запрещенная на территории России
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россия, португалия, украина, вооруженные силы украины, общество, генеральная прокуратура рф
Россия, Португалия, Украина, Вооруженные силы Украины, Общество, Генеральная прокуратура РФ
В России признали нежелательной деятельность португальской НПО

ГП признала нежелательной в РФ НПО из Португалии Associaҫa͂o de russos livres

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкЗдание Генеральной прокуратуры РФ в Москве
Здание Генеральной прокуратуры РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 13.02.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Здание Генеральной прокуратуры РФ в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Генеральная прокуратура признала нежелательной деятельность в России неправительственной организации из Португалии Associaҫa͂o de russos livres, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
"Генеральная прокуратура Российской Федерации признала нежелательной деятельность иностранной неправительственной организации Associaҫa͂o de russos livres (Португальская Республика)", - говорится в сообщении.
Уточняется, что основавшие ее в 2022 году эмигранты из России открыто выступают за свержение власти в РФ, против специальной военной операции, собирают деньги для ВСУ. Активными членами являются бывшие участники протестных акций в нашей стране, а также лица, занимающиеся антироссийской пропагандой и продвигающие идеи ЛГБТ*-сообщества.
Один из партнеров ассоциации – объединение "Гражданский совет" (деятельность организации признана нежелательной в России в 2023 году) занимается рекрутингом и оказанием помощи участвующим в боевых действиях на стороне Украины "Легиону "Свобода России"** и "Сибирскому батальону"**.
* Движение признано в России экстремистским и запрещено.
** Террористическая организация, запрещенная на территории России
Здание Министерства юстиции РФ - РИА Новости, 1920, 31.01.2025
Минюст дополнил перечень нежелательных в России НПО
31 января, 19:38
 
РоссияПортугалияУкраинаВооруженные силы УкраиныОбществоГенеральная прокуратура РФ
 
 
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