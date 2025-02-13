https://ria.ru/20250213/novgorod-1999186708.html

В Нижнем Новгороде мужчину, упавшего в яму, осмотрели врачи

В Нижнем Новгороде мужчину, упавшего в яму, осмотрели врачи - РИА Новости, 13.02.2025

В Нижнем Новгороде мужчину, упавшего в яму, осмотрели врачи

Мужчину, которого спасатели извлекли из внезапно провалившейся под ним ямы глубиной 10 метров, осмотрели врачи и отпустили домой, сообщил журналистам в... РИА Новости, 13.02.2025

2025-02-13T17:33:00+03:00

2025-02-13T17:33:00+03:00

2025-02-13T17:39:00+03:00

происшествия

россия

нижний новгород

нижегородская область

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 13 фев – РИА Новости. Мужчину, которого спасатели извлекли из внезапно провалившейся под ним ямы глубиной 10 метров, осмотрели врачи и отпустили домой, сообщил журналистам в министерстве здравоохранения региона. Ранее МЧС России сообщило, что утром 13 февраля нижегородец по дороге на работу решил сократить путь и пошел по газону. Внезапно земля под ногами рухнула, и он оказался на 10-метровой глубине. Сотрудники пожарно-спасательной части №5 МЧС России вытащили 30-летнего пострадавшего и передали врачам. "Бригада скорой помощи доставила мужчину в одно из медицинских учреждений Нижнего Новгорода. У пациента диагностирован ушиб, ему была оказана вся необходимая медицинская помощь. Мужчина отпущен домой", - рассказали в минздраве региона. Как сообщили журналистам в городском управлении по чрезвычайным ситуациям, произошла просадка грунта – предположительно, в месте прохождения подземных коммуникаций. Место огорожено и обследуется работниками ресурсоснабжающих организаций. После чего будут приниматься необходимые меры по ремонту коммуникаций. Региональное следственное управление организовала доследственную проверку после инцидента. Прокуратура Нижегородской области сообщила о намерении дать оценку полноте и своевременности принимаемых ресурсоснабжающей организацией мер при проведении ремонта коммуникаций и ограничении доступа граждан к таким местам.

https://ria.ru/20250213/novgorod-1999132920.html

https://ria.ru/20250209/habarovsk-1998250037.html

россия

нижний новгород

нижегородская область

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происшествия, россия, нижний новгород, нижегородская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)