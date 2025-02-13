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В Нижнем Новгороде мужчину, упавшего в яму, осмотрели врачи - РИА Новости, 13.02.2025
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17:33 13.02.2025 (обновлено: 17:39 13.02.2025)
https://ria.ru/20250213/novgorod-1999186708.html
В Нижнем Новгороде мужчину, упавшего в яму, осмотрели врачи
В Нижнем Новгороде мужчину, упавшего в яму, осмотрели врачи - РИА Новости, 13.02.2025
В Нижнем Новгороде мужчину, упавшего в яму, осмотрели врачи
Мужчину, которого спасатели извлекли из внезапно провалившейся под ним ямы глубиной 10 метров, осмотрели врачи и отпустили домой, сообщил журналистам в... РИА Новости, 13.02.2025
2025-02-13T17:33:00+03:00
2025-02-13T17:39:00+03:00
происшествия
россия
нижний новгород
нижегородская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 13 фев – РИА Новости. Мужчину, которого спасатели извлекли из внезапно провалившейся под ним ямы глубиной 10 метров, осмотрели врачи и отпустили домой, сообщил журналистам в министерстве здравоохранения региона. Ранее МЧС России сообщило, что утром 13 февраля нижегородец по дороге на работу решил сократить путь и пошел по газону. Внезапно земля под ногами рухнула, и он оказался на 10-метровой глубине. Сотрудники пожарно-спасательной части №5 МЧС России вытащили 30-летнего пострадавшего и передали врачам. "Бригада скорой помощи доставила мужчину в одно из медицинских учреждений Нижнего Новгорода. У пациента диагностирован ушиб, ему была оказана вся необходимая медицинская помощь. Мужчина отпущен домой", - рассказали в минздраве региона. Как сообщили журналистам в городском управлении по чрезвычайным ситуациям, произошла просадка грунта – предположительно, в месте прохождения подземных коммуникаций. Место огорожено и обследуется работниками ресурсоснабжающих организаций. После чего будут приниматься необходимые меры по ремонту коммуникаций. Региональное следственное управление организовала доследственную проверку после инцидента. Прокуратура Нижегородской области сообщила о намерении дать оценку полноте и своевременности принимаемых ресурсоснабжающей организацией мер при проведении ремонта коммуникаций и ограничении доступа граждан к таким местам.
https://ria.ru/20250213/novgorod-1999132920.html
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россия
нижний новгород
нижегородская область
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происшествия, россия, нижний новгород, нижегородская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Россия, Нижний Новгород, Нижегородская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Нижнем Новгороде мужчину, упавшего в яму, осмотрели врачи

Врачи отпустили домой мужчину, упавшего в яму в Нижнем Новгороде

© Фото : МЧС России/TelegramСпасатели МЧС вытаскивают из десятиметровой ямы мужчину в Нижнем Новгороде
Спасатели МЧС вытаскивают из десятиметровой ямы мужчину в Нижнем Новгороде - РИА Новости, 1920, 13.02.2025
© Фото : МЧС России/Telegram
Спасатели МЧС вытаскивают из десятиметровой ямы мужчину в Нижнем Новгороде
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 13 фев – РИА Новости. Мужчину, которого спасатели извлекли из внезапно провалившейся под ним ямы глубиной 10 метров, осмотрели врачи и отпустили домой, сообщил журналистам в министерстве здравоохранения региона.
Ранее МЧС России сообщило, что утром 13 февраля нижегородец по дороге на работу решил сократить путь и пошел по газону. Внезапно земля под ногами рухнула, и он оказался на 10-метровой глубине. Сотрудники пожарно-спасательной части №5 МЧС России вытащили 30-летнего пострадавшего и передали врачам.
Эмблема МЧС России на служебном автомобиле. - РИА Новости, 1920, 13.02.2025
МЧС рассказало о спасении мужчины из десятиметровой ямы в Нижнем Новгороде
Вчера, 15:20
«
"Бригада скорой помощи доставила мужчину в одно из медицинских учреждений Нижнего Новгорода. У пациента диагностирован ушиб, ему была оказана вся необходимая медицинская помощь. Мужчина отпущен домой", - рассказали в минздраве региона.
Как сообщили журналистам в городском управлении по чрезвычайным ситуациям, произошла просадка грунта – предположительно, в месте прохождения подземных коммуникаций. Место огорожено и обследуется работниками ресурсоснабжающих организаций. После чего будут приниматься необходимые меры по ремонту коммуникаций.
Региональное следственное управление организовала доследственную проверку после инцидента. Прокуратура Нижегородской области сообщила о намерении дать оценку полноте и своевременности принимаемых ресурсоснабжающей организацией мер при проведении ремонта коммуникаций и ограничении доступа граждан к таким местам.
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 09.02.2025
В Хабаровске ребенок погиб, упав в канализационный люк
9 февраля, 12:39
 
ПроисшествияРоссияНижний НовгородНижегородская областьМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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