https://ria.ru/20250213/natsionalisty-1999093585.html

Польские националисты заявили о возобновлении маршей в Гайновке

Польские националисты заявили о возобновлении маршей в Гайновке - РИА Новости, 13.02.2025

Польские националисты заявили о возобновлении маршей в Гайновке

Польские националисты решили возобновить свои марши в Гайновке, приурочив их к Международному женскому дню. РИА Новости, 13.02.2025

2025-02-13T13:34:00+03:00

2025-02-13T13:34:00+03:00

2025-02-13T13:34:00+03:00

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ВАРШАВА, 13 фев – РИА Новости. Польские националисты решили возобновить свои марши в Гайновке, приурочив их к Международному женскому дню. Ранее в Гайновке ежегодно проходили марши в память так называемых "проклятых солдат" — участников антисоветских и антикоммунистических подпольных организаций в Польше на поздних этапах Второй мировой войны, а также после ее завершения. Главным "героем", в честь которого проводилось данное мероприятие, являлся Ромуальд Райс по кличке "Бурый" — военный преступник, виновный, в частности в массовом убийстве людей по признакам национальности и вероисповедания. Однако, в прошлом году, столкнувшись с резко негативным общественным мнением, а также на фоне смены власти в стране организаторы марша отказались от его проведения. В этом году согласно информации Бюллетеня публичной информации Гайновки, 8 марта по улицам города пройдет манифестация "Дня проклятых женщин". В качестве организатора марша в Бюллетене указано - "физическое лицо", однако маршрут будущего марша "Проклятых женщин" точно совпадает с маршрутом марша "Проклятых солдат", проводимого в предыдущие годы. В прошлом году ФСБ России опубликовало новые архивные документы, которые свидетельствуют, что боевики польской "Армии Крайовой", руководимые эмигрантским правительством в Лондоне, активно сотрудничали с гитлеровцами против Советского Союза, причем делали это вплоть до полного краха Третьего рейха. Часть польских нелегальных военизированных формирований, так называемой "Армии Крайовой", принимала участие и в карательных акциях против польских патриотов и советских партизан, а также в уничтожении мирного украинского и белорусского населения. После войны в Польской Народной Республике "аковцы" за сотрудничество с оккупантами получили прозвище "проклятых солдат". В нынешней Польше бандитов и карателей из "Армии Крайовой" чествуют как "героев", сообщали в ЦОС ФСБ.

https://ria.ru/20241111/varshava-1983155767.html

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в мире, справки, польша, россия, лондон, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)