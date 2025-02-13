https://ria.ru/20250213/nato-1999159638.html

Членство в НАТО создает угрозу безопасности Румынии, заявил посол России

Членство в НАТО создает угрозу безопасности Румынии, заявил посол России - РИА Новости, 13.02.2025

Членство в НАТО создает угрозу безопасности Румынии, заявил посол России

Членство в НАТО создает угрозу для безопасности Румынии, которую используют в качестве инструмента в антироссийской политике, заявил посол России в Бухаресте... РИА Новости, 13.02.2025

2025-02-13T16:33:00+03:00

2025-02-13T16:33:00+03:00

2025-02-13T16:33:00+03:00

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КИШИНЕВ, 13 фев - РИА Новости. Членство в НАТО создает угрозу для безопасности Румынии, которую используют в качестве инструмента в антироссийской политике, заявил посол России в Бухаресте Владимир Липаев. "НАТО — это не защита, а угроза безопасности Румынии. Если бы Румыния не была частью НАТО, опасность была бы гораздо ниже. На самом деле никакой опасности или угрозы с востока для Румынии нет. Нет смысла защищаться от России, поскольку у России нет причин угрожать Румынии или аннексировать ее… Однако в Румынии создаются военные базы, которые контролируются не румынским, а американским народом. Создаются системы ПВО, предназначенные для перехвата российских ракет, направленных не на Румынию, а в другом направлении", - заявил Липаев в интервью порталу Hotnews. Он отметил, что на Украине Россия защищает интересы украинского народа от колониальных амбиций западных государств. "Факты таковы: Румыния является одним из инструментов этой антироссийской политики. Румыния поддерживает все антироссийские инициативы, все пакеты санкций, участвует во всех антироссийских структурах", - отметил дипломат. В Румынии находится более 5,5 тысяч солдат из стран-членов НАТО, большинство из них — американцы. Большая часть американских военных в Румынии размещена на авиабазе в населенном пункте Михаил Когэлничану и на военной базе Девеселу, где размещена часть противоракетного щита НАТО. В мае 2016 года в румынской коммуне Девеселу заработала американская наземная стационарная часть комплекса Aegis Ashore, приспособленная для пуска не только противоракет, но и ударных крылатых ракет большой дальности.

https://ria.ru/20241125/filippo-1985578619.html

https://ria.ru/20250208/ekonomika-1998101414.html

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румыния, россия, бухарест, нато, в мире