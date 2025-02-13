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Членство в НАТО создает угрозу безопасности Румынии, заявил посол России - РИА Новости, 13.02.2025
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16:33 13.02.2025
https://ria.ru/20250213/nato-1999159638.html
Членство в НАТО создает угрозу безопасности Румынии, заявил посол России
Членство в НАТО создает угрозу безопасности Румынии, заявил посол России - РИА Новости, 13.02.2025
Членство в НАТО создает угрозу безопасности Румынии, заявил посол России
Членство в НАТО создает угрозу для безопасности Румынии, которую используют в качестве инструмента в антироссийской политике, заявил посол России в Бухаресте... РИА Новости, 13.02.2025
2025-02-13T16:33:00+03:00
2025-02-13T16:33:00+03:00
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КИШИНЕВ, 13 фев - РИА Новости. Членство в НАТО создает угрозу для безопасности Румынии, которую используют в качестве инструмента в антироссийской политике, заявил посол России в Бухаресте Владимир Липаев. "НАТО — это не защита, а угроза безопасности Румынии. Если бы Румыния не была частью НАТО, опасность была бы гораздо ниже. На самом деле никакой опасности или угрозы с востока для Румынии нет. Нет смысла защищаться от России, поскольку у России нет причин угрожать Румынии или аннексировать ее… Однако в Румынии создаются военные базы, которые контролируются не румынским, а американским народом. Создаются системы ПВО, предназначенные для перехвата российских ракет, направленных не на Румынию, а в другом направлении", - заявил Липаев в интервью порталу Hotnews. Он отметил, что на Украине Россия защищает интересы украинского народа от колониальных амбиций западных государств. "Факты таковы: Румыния является одним из инструментов этой антироссийской политики. Румыния поддерживает все антироссийские инициативы, все пакеты санкций, участвует во всех антироссийских структурах", - отметил дипломат. В Румынии находится более 5,5 тысяч солдат из стран-членов НАТО, большинство из них — американцы. Большая часть американских военных в Румынии размещена на авиабазе в населенном пункте Михаил Когэлничану и на военной базе Девеселу, где размещена часть противоракетного щита НАТО. В мае 2016 года в румынской коммуне Девеселу заработала американская наземная стационарная часть комплекса Aegis Ashore, приспособленная для пуска не только противоракет, но и ударных крылатых ракет большой дальности.
https://ria.ru/20241125/filippo-1985578619.html
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румыния, россия, бухарест, нато, в мире
Румыния, Россия, Бухарест, НАТО, В мире
Членство в НАТО создает угрозу безопасности Румынии, заявил посол России

Посол Липаев: членство в НАТО создает угрозу для безопасности Румынии

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкЗдание посольства Румынии в Москве
Здание посольства Румынии в Москве - РИА Новости, 1920, 13.02.2025
© РИА Новости / Павел Бедняков
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КИШИНЕВ, 13 фев - РИА Новости. Членство в НАТО создает угрозу для безопасности Румынии, которую используют в качестве инструмента в антироссийской политике, заявил посол России в Бухаресте Владимир Липаев.
«
"НАТО — это не защита, а угроза безопасности Румынии. Если бы Румыния не была частью НАТО, опасность была бы гораздо ниже. На самом деле никакой опасности или угрозы с востока для Румынии нет. Нет смысла защищаться от России, поскольку у России нет причин угрожать Румынии или аннексировать ее… Однако в Румынии создаются военные базы, которые контролируются не румынским, а американским народом. Создаются системы ПВО, предназначенные для перехвата российских ракет, направленных не на Румынию, а в другом направлении", - заявил Липаев в интервью порталу Hotnews.
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Он отметил, что на Украине Россия защищает интересы украинского народа от колониальных амбиций западных государств.
«
"Факты таковы: Румыния является одним из инструментов этой антироссийской политики. Румыния поддерживает все антироссийские инициативы, все пакеты санкций, участвует во всех антироссийских структурах", - отметил дипломат.
В Румынии находится более 5,5 тысяч солдат из стран-членов НАТО, большинство из них — американцы. Большая часть американских военных в Румынии размещена на авиабазе в населенном пункте Михаил Когэлничану и на военной базе Девеселу, где размещена часть противоракетного щита НАТО. В мае 2016 года в румынской коммуне Девеселу заработала американская наземная стационарная часть комплекса Aegis Ashore, приспособленная для пуска не только противоракет, но и ударных крылатых ракет большой дальности.
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