Членство в НАТО создает угрозу безопасности Румынии, заявил посол России
Посол Липаев: членство в НАТО создает угрозу для безопасности Румынии
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КИШИНЕВ, 13 фев - РИА Новости. Членство в НАТО создает угрозу для безопасности Румынии, которую используют в качестве инструмента в антироссийской политике, заявил посол России в Бухаресте Владимир Липаев.
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"НАТО — это не защита, а угроза безопасности Румынии. Если бы Румыния не была частью НАТО, опасность была бы гораздо ниже. На самом деле никакой опасности или угрозы с востока для Румынии нет. Нет смысла защищаться от России, поскольку у России нет причин угрожать Румынии или аннексировать ее… Однако в Румынии создаются военные базы, которые контролируются не румынским, а американским народом. Создаются системы ПВО, предназначенные для перехвата российских ракет, направленных не на Румынию, а в другом направлении", - заявил Липаев в интервью порталу Hotnews.
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"Факты таковы: Румыния является одним из инструментов этой антироссийской политики. Румыния поддерживает все антироссийские инициативы, все пакеты санкций, участвует во всех антироссийских структурах", - отметил дипломат.
В Румынии находится более 5,5 тысяч солдат из стран-членов НАТО, большинство из них — американцы. Большая часть американских военных в Румынии размещена на авиабазе в населенном пункте Михаил Когэлничану и на военной базе Девеселу, где размещена часть противоракетного щита НАТО. В мае 2016 года в румынской коммуне Девеселу заработала американская наземная стационарная часть комплекса Aegis Ashore, приспособленная для пуска не только противоракет, но и ударных крылатых ракет большой дальности.
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