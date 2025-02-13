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Глава Минобороны Польши исключил вступление Украины в НАТО

Глава Минобороны Польши исключил вступление Украины в НАТО - РИА Новости, 13.02.2025

Глава Минобороны Польши исключил вступление Украины в НАТО

Вооруженный конфликт на территории Украины исключает ее вступление в НАТО, заявил журналистам министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк Камыш в... РИА Новости, 13.02.2025

2025-02-13T14:51:00+03:00

2025-02-13T14:51:00+03:00

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ВАРШАВА, 13 фев – РИА Новости. Вооруженный конфликт на территории Украины исключает ее вступление в НАТО, заявил журналистам министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк Камыш в Брюсселе.Выступление Косиняка-Камыша транслирует Польское телевидение."Если речь идет о вступлении Украины в НАТО, то не может вступить государство, которое находится в состоянии вооруженного конфликта, которое ведет войну", - сказал Косиняк-Камыш."Это условие, конечно, уже исключает возможность вступления", - добавил он.Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.

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в мире, украина, нато, польша, россия, владимир путин