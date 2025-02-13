https://ria.ru/20250213/nato-1999045093.html

Пентагон ждет от союзников по НАТО честного разговора по Украине

Пентагон ждет от союзников по НАТО честного разговора по Украине - РИА Новости, 13.02.2025

Пентагон ждет от союзников по НАТО честного разговора по Украине

Глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что его задача как представителя США - говорить реальные вещи о конфликте на Украине, ждет от союзников по НАТО "честного... РИА Новости, 13.02.2025

2025-02-13T11:08:00+03:00

2025-02-13T11:08:00+03:00

2025-02-13T12:05:00+03:00

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украина

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пит хегсет

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министерство обороны сша

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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что его задача как представителя США - говорить реальные вещи о конфликте на Украине, ждет от союзников по НАТО "честного разговора". "Моя роль как представителя США - говорить реальные вещи о ходе этого конфликта... Я с нетерпением жду встречи с министрам стран-союзниц сегодня, чтобы честно поговорить", - сказал Хегсет журналистам в Брюсселе. Президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп в среду провели телефонный разговор, он продлился почти полтора часа. Как сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, лидеры обсудили вопросы, связанные с обменом граждан России и США, а также урегулирование ситуации на Украине. Президенты затронули и другие темы: ближневосточное урегулирование, иранская ядерная программа, двусторонние российско-американские отношения в сфере экономики. Путин и Трамп договорились о продолжении личных контактов, в том числе об организации личной встречи. Президент РФ Владимир Путин во время совещания с постоянными членами Совбеза РФ в январе заявлял, что целью урегулирования конфликта на Украине должно быть не краткое перемирие и передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир. По его словам, власти России продолжат бороться за интересы российского народа, в этом заключается смысл спецоперации. Мир на Украине, отмечал Путин, должен быть основан на "уважении законных интересов всех людей, всех народов, которые проживают в этом регионе".

https://ria.ru/20250213/ssha-1999002797.html

https://ria.ru/20250205/peregovory-1997352351.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, сша, украина, владимир путин, пит хегсет, дональд трамп, министерство обороны сша, нато, в мире