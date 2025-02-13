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Пентагон ждет от союзников по НАТО честного разговора по Украине - РИА Новости, 13.02.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:08 13.02.2025 (обновлено: 12:05 13.02.2025)
https://ria.ru/20250213/nato-1999045093.html
Пентагон ждет от союзников по НАТО честного разговора по Украине
Пентагон ждет от союзников по НАТО честного разговора по Украине - РИА Новости, 13.02.2025
Пентагон ждет от союзников по НАТО честного разговора по Украине
Глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что его задача как представителя США - говорить реальные вещи о конфликте на Украине, ждет от союзников по НАТО "честного... РИА Новости, 13.02.2025
2025-02-13T11:08:00+03:00
2025-02-13T12:05:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
сша
украина
владимир путин
пит хегсет
дональд трамп
министерство обороны сша
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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что его задача как представителя США - говорить реальные вещи о конфликте на Украине, ждет от союзников по НАТО "честного разговора". "Моя роль как представителя США - говорить реальные вещи о ходе этого конфликта... Я с нетерпением жду встречи с министрам стран-союзниц сегодня, чтобы честно поговорить", - сказал Хегсет журналистам в Брюсселе. Президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп в среду провели телефонный разговор, он продлился почти полтора часа. Как сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, лидеры обсудили вопросы, связанные с обменом граждан России и США, а также урегулирование ситуации на Украине. Президенты затронули и другие темы: ближневосточное урегулирование, иранская ядерная программа, двусторонние российско-американские отношения в сфере экономики. Путин и Трамп договорились о продолжении личных контактов, в том числе об организации личной встречи. Президент РФ Владимир Путин во время совещания с постоянными членами Совбеза РФ в январе заявлял, что целью урегулирования конфликта на Украине должно быть не краткое перемирие и передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир. По его словам, власти России продолжат бороться за интересы российского народа, в этом заключается смысл спецоперации. Мир на Украине, отмечал Путин, должен быть основан на "уважении законных интересов всех людей, всех народов, которые проживают в этом регионе".
https://ria.ru/20250213/ssha-1999002797.html
https://ria.ru/20250205/peregovory-1997352351.html
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россия, сша, украина, владимир путин, пит хегсет, дональд трамп, министерство обороны сша, нато, в мире
Специальная военная операция на Украине, Россия, США, Украина, Владимир Путин, Пит Хегсет, Дональд Трамп, Министерство обороны США, НАТО, В мире
Пентагон ждет от союзников по НАТО честного разговора по Украине

Глава Пентагона Хегсет ждет от союзников по НАТО честного разговора по Украине

© AP Photo / Geert Vanden WijngaertГлава Пентагона Пит Хегсет перед заседанием Североатлантического совета в формате министров обороны в Брюсселе. 13 февраля 2025
Глава Пентагона Пит Хегсет перед заседанием Североатлантического совета в формате министров обороны в Брюсселе. 13 февраля 2025 - РИА Новости, 1920, 13.02.2025
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
Глава Пентагона Пит Хегсет перед заседанием Североатлантического совета в формате министров обороны в Брюсселе. 13 февраля 2025
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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что его задача как представителя США - говорить реальные вещи о конфликте на Украине, ждет от союзников по НАТО "честного разговора".
"Моя роль как представителя США - говорить реальные вещи о ходе этого конфликта... Я с нетерпением жду встречи с министрам стран-союзниц сегодня, чтобы честно поговорить", - сказал Хегсет журналистам в Брюсселе.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 13.02.2025
США наконец-то сделали Зеленскому по-настоящему больно
08:00
Президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп в среду провели телефонный разговор, он продлился почти полтора часа. Как сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, лидеры обсудили вопросы, связанные с обменом граждан России и США, а также урегулирование ситуации на Украине. Президенты затронули и другие темы: ближневосточное урегулирование, иранская ядерная программа, двусторонние российско-американские отношения в сфере экономики. Путин и Трамп договорились о продолжении личных контактов, в том числе об организации личной встречи.
Президент РФ Владимир Путин во время совещания с постоянными членами Совбеза РФ в январе заявлял, что целью урегулирования конфликта на Украине должно быть не краткое перемирие и передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир. По его словам, власти России продолжат бороться за интересы российского народа, в этом заключается смысл спецоперации. Мир на Украине, отмечал Путин, должен быть основан на "уважении законных интересов всех людей, всех народов, которые проживают в этом регионе".
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 05.02.2025
Геополитический контекст переговоров Путина и Трампа
5 февраля, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияСШАУкраинаВладимир ПутинПит ХегсетДональд ТрампМинистерство обороны СШАНАТОВ мире
 
 
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