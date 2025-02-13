https://ria.ru/20250213/naryshkin-1999058039.html
Нарышкин: Варшава присматривается ко Львову
Нарышкин: Варшава присматривается ко Львову - РИА Новости, 13.02.2025
Нарышкин: Варшава присматривается ко Львову
Польские власти небезосновательно присматриваются к украинскому Львову, заявил директор Службы внешней разведки, председатель Российского исторического общества РИА Новости, 13.02.2025
2025-02-13T11:45:00+03:00
2025-02-13T11:45:00+03:00
2025-02-13T11:45:00+03:00
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польша
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сергей нарышкин
российское историческое общество
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
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МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Польские власти небезосновательно присматриваются к украинскому Львову, заявил директор Службы внешней разведки, председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин."Наиболее последовательно на свои так называемые "восточные кресы" всегда претендовала Польша, которую в прошлом столетии окрестили "гиеной Европы". Авторство этого термина принадлежит премьер-министру Великобритании Черчиллю. Сейчас Польша присматривается ко Львову, и, в общем-то, небезосновательно", — сказал он на круглом столе, посвященном теме исторических прав на земли Украины.Нарышкин отметил, что Львов, который носил название Лемберг во времена Австро-Венгрии, по сей день славится прекрасными образцами польской архитектуры.Директор СВР напомнил, что Галиция и Волынь вошли в состав Советской Украины в 1939 году после Польского похода Красной армии."До этого националистическое руководство Польши осваивало эти территории с особым усердием", — уточнил Нарышкин.Он подчеркнул, что на эти территории переселили десятки тысяч отставных польских военных, им выдали обширные земельные угодья. Это, по его мнению, стало причиной неприязни украинских националистов к полякам. В то же время такое отношение взаимно — одним из символов исторической памяти в Польше стала "Волынская резня".
https://ria.ru/20250213/ukraina-1999028352.html
https://ria.ru/20250127/terrritoriya-1995733142.html
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в мире, польша, львов, варшава, сергей нарышкин, российское историческое общество, служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
В мире, Польша, Львов, Варшава, Сергей Нарышкин, Российское историческое общество, Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)
Нарышкин: Варшава присматривается ко Львову
Глава СВР Нарышкин: Польша небезосновательно присматривается ко Львову