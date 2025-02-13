https://ria.ru/20250213/naryshkin-1999030265.html

Нарышкин: Польша присматривается ко Львову

Нарышкин: Польша присматривается ко Львову - РИА Новости, 13.02.2025

Нарышкин: Польша присматривается ко Львову

Польша небезосновательно присматривается к украинскому Львову, заявил директор Службы внешней разведки РФ, председатель Российского исторического общества... РИА Новости, 13.02.2025

2025-02-13T10:12:00+03:00

2025-02-13T10:12:00+03:00

2025-02-13T11:09:00+03:00

польша

сергей нарышкин

российское историческое общество

львов

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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Польша небезосновательно присматривается к украинскому Львову, заявил директор Службы внешней разведки РФ, председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин."Наиболее последовательно на свои так называемые "восточные кресы" всегда претендовала Польша, которую в прошлом столетии окрестили "гиеной Европы". Авторство этого термина принадлежит премьер-министру Великобритании Черчиллю. Сейчас Польша присматривается ко Львову, и, в общем-то, небезосновательно", - сказал Нарышкин на круглом столе, посвященном теме исторических прав на земли Украины.Он отметил красоту исторической архитектуры Львова."Бывший город Лемберг по сей день славится прекрасными образцами польской архитектуры", - отметил Нарышкин.Галиция и Волынь стали частью Советской Украины в 1939 году по итогам Польского похода Красной армии, напомнил он."До этого националистическое руководство Польши осваивало эти территории с особым усердием. Туда были переселены десятки тысяч отставных польских военных, так называемых осадников, получивших обширные земельные угодья. Этим, в частности, объясняется и ожесточенная неприязнь к полякам со стороны тогдашних, да и нынешних украинских националистов. Хотя между ними неприязнь взаимная - вы хорошо знаете, что одним из символов исторической памяти поляков стала печально известная "Волынская резня", - добавил Нарышкин.

https://ria.ru/20250213/ukraina-1999028352.html

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польша, сергей нарышкин, российское историческое общество, львов, россия, в мире, красная армия