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Наехавший на людей в Мюнхене попадал в поле зрения полиции из-за наркотиков
Наехавший на людей в Мюнхене попадал в поле зрения полиции из-за наркотиков - РИА Новости, 13.02.2025
Наехавший на людей в Мюнхене попадал в поле зрения полиции из-за наркотиков
Выходец из Афганистана, совершивший наезд на демонстрантов в Мюнхене, попадал в поле зрения полиции из-за наркотиков и краж, а также подлежал депортации, заявил РИА Новости, 13.02.2025
2025-02-13T17:22:00+03:00
2025-02-13T17:22:00+03:00
2025-02-13T17:42:00+03:00
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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Выходец из Афганистана, совершивший наезд на демонстрантов в Мюнхене, попадал в поле зрения полиции из-за наркотиков и краж, а также подлежал депортации, заявил журналистам глава МВД Баварии Йоахим Херрманн. Ранее во время организованной профсоюзом Ver.di стачки работников социальных учреждений легковой автомобиль Mini Cooper протаранил колонну протестующих в Мюнхене. Водитель был задержан, при этом, по предварительным оценкам, 28 человек пострадали в результате инцидента. Премьер-министр Баварии Маркус Зёдер подтвердил, что наезд совершил выходец из Афганистана, и заявил, что, вероятно, это был теракт. По словам Херрманна, преступник прибыл в Германию как беженец, просить убежища, но его заявление было отклонено. Вместе с тем установлено, что в тот момент его не могли депортировать, поэтому разрешили оставаться в стране, добавил глава МВД Баварии. "К настоящему моменту нам известно, что он попадал в поле зрения из-за наркотиков и краж в магазинах, но о преступлениях насильственного характера в настоящий момент неизвестно", - заявил он журналистам в ходе общения с прессой, трансляцию которого вел телеканал Welt.
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в мире, авто, бавария, афганистан, мюнхен, маркус зедер, welt, происшествия
В мире, Авто, Бавария, Афганистан, Мюнхен, Маркус Зедер, Welt, Происшествия
Наехавший на людей в Мюнхене попадал в поле зрения полиции из-за наркотиков
Совершивший теракт в Мюнхене попадал в полицию из-за наркотиков и краж