Рейтинг@Mail.ru
Наехавший на людей в Мюнхене попадал в поле зрения полиции из-за наркотиков - РИА Новости, 13.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:22 13.02.2025 (обновлено: 17:42 13.02.2025)
https://ria.ru/20250213/naehavshij-1999182526.html
Наехавший на людей в Мюнхене попадал в поле зрения полиции из-за наркотиков
Наехавший на людей в Мюнхене попадал в поле зрения полиции из-за наркотиков - РИА Новости, 13.02.2025
Наехавший на людей в Мюнхене попадал в поле зрения полиции из-за наркотиков
Выходец из Афганистана, совершивший наезд на демонстрантов в Мюнхене, попадал в поле зрения полиции из-за наркотиков и краж, а также подлежал депортации, заявил РИА Новости, 13.02.2025
2025-02-13T17:22:00+03:00
2025-02-13T17:42:00+03:00
в мире
авто
бавария
афганистан
мюнхен
маркус зедер
welt
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/0d/1999191186_858:711:3022:1928_1920x0_80_0_0_97dd81fd2108354d3e2c56f55696fe85.jpg
МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Выходец из Афганистана, совершивший наезд на демонстрантов в Мюнхене, попадал в поле зрения полиции из-за наркотиков и краж, а также подлежал депортации, заявил журналистам глава МВД Баварии Йоахим Херрманн. Ранее во время организованной профсоюзом Ver.di стачки работников социальных учреждений легковой автомобиль Mini Cooper протаранил колонну протестующих в Мюнхене. Водитель был задержан, при этом, по предварительным оценкам, 28 человек пострадали в результате инцидента. Премьер-министр Баварии Маркус Зёдер подтвердил, что наезд совершил выходец из Афганистана, и заявил, что, вероятно, это был теракт. По словам Херрманна, преступник прибыл в Германию как беженец, просить убежища, но его заявление было отклонено. Вместе с тем установлено, что в тот момент его не могли депортировать, поэтому разрешили оставаться в стране, добавил глава МВД Баварии. "К настоящему моменту нам известно, что он попадал в поле зрения из-за наркотиков и краж в магазинах, но о преступлениях насильственного характера в настоящий момент неизвестно", - заявил он журналистам в ходе общения с прессой, трансляцию которого вел телеканал Welt.
https://ria.ru/20250213/myunkhen-1999141847.html
бавария
афганистан
мюнхен
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/0d/1999191186_284:0:3015:2048_1920x0_80_0_0_7721430c9a9e61b8e1104824c24a4847.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, авто, бавария, афганистан, мюнхен, маркус зедер, welt, происшествия
В мире, Авто, Бавария, Афганистан, Мюнхен, Маркус Зедер, Welt, Происшествия
Наехавший на людей в Мюнхене попадал в поле зрения полиции из-за наркотиков

Совершивший теракт в Мюнхене попадал в полицию из-за наркотиков и краж

© Getty Images / Johannes SimonПолицейские на месте наезда автомобиля на людей в Мюнхене. 13 февраля 2025
Полицейские на месте наезда автомобиля на людей в Мюнхене. 13 февраля 2025 - РИА Новости, 1920, 13.02.2025
© Getty Images / Johannes Simon
Полицейские на месте наезда автомобиля на людей в Мюнхене. 13 февраля 2025
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Выходец из Афганистана, совершивший наезд на демонстрантов в Мюнхене, попадал в поле зрения полиции из-за наркотиков и краж, а также подлежал депортации, заявил журналистам глава МВД Баварии Йоахим Херрманн.
Ранее во время организованной профсоюзом Ver.di стачки работников социальных учреждений легковой автомобиль Mini Cooper протаранил колонну протестующих в Мюнхене. Водитель был задержан, при этом, по предварительным оценкам, 28 человек пострадали в результате инцидента. Премьер-министр Баварии Маркус Зёдер подтвердил, что наезд совершил выходец из Афганистана, и заявил, что, вероятно, это был теракт.
По словам Херрманна, преступник прибыл в Германию как беженец, просить убежища, но его заявление было отклонено. Вместе с тем установлено, что в тот момент его не могли депортировать, поэтому разрешили оставаться в стране, добавил глава МВД Баварии.
"К настоящему моменту нам известно, что он попадал в поле зрения из-за наркотиков и краж в магазинах, но о преступлениях насильственного характера в настоящий момент неизвестно", - заявил он журналистам в ходе общения с прессой, трансляцию которого вел телеканал Welt.
Место происшествия, где автомобиль въехал в толпу людей в Мюнхене. 13 февраля 2025 - РИА Новости, 1920, 13.02.2025
СМИ узнали подробности о подозреваемом в наезде на толпу в Мюнхене
Вчера, 15:48
 
В миреАвтоБаварияАфганистанМюнхенМаркус ЗедерWeltПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала