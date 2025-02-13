https://ria.ru/20250213/naehavshij-1999182526.html

Наехавший на людей в Мюнхене попадал в поле зрения полиции из-за наркотиков

Наехавший на людей в Мюнхене попадал в поле зрения полиции из-за наркотиков - РИА Новости, 13.02.2025

Наехавший на людей в Мюнхене попадал в поле зрения полиции из-за наркотиков

Выходец из Афганистана, совершивший наезд на демонстрантов в Мюнхене, попадал в поле зрения полиции из-за наркотиков и краж, а также подлежал депортации, заявил РИА Новости, 13.02.2025

2025-02-13T17:22:00+03:00

2025-02-13T17:22:00+03:00

2025-02-13T17:42:00+03:00

в мире

авто

бавария

афганистан

мюнхен

маркус зедер

welt

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/0d/1999191186_858:711:3022:1928_1920x0_80_0_0_97dd81fd2108354d3e2c56f55696fe85.jpg

МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Выходец из Афганистана, совершивший наезд на демонстрантов в Мюнхене, попадал в поле зрения полиции из-за наркотиков и краж, а также подлежал депортации, заявил журналистам глава МВД Баварии Йоахим Херрманн. Ранее во время организованной профсоюзом Ver.di стачки работников социальных учреждений легковой автомобиль Mini Cooper протаранил колонну протестующих в Мюнхене. Водитель был задержан, при этом, по предварительным оценкам, 28 человек пострадали в результате инцидента. Премьер-министр Баварии Маркус Зёдер подтвердил, что наезд совершил выходец из Афганистана, и заявил, что, вероятно, это был теракт. По словам Херрманна, преступник прибыл в Германию как беженец, просить убежища, но его заявление было отклонено. Вместе с тем установлено, что в тот момент его не могли депортировать, поэтому разрешили оставаться в стране, добавил глава МВД Баварии. "К настоящему моменту нам известно, что он попадал в поле зрения из-за наркотиков и краж в магазинах, но о преступлениях насильственного характера в настоящий момент неизвестно", - заявил он журналистам в ходе общения с прессой, трансляцию которого вел телеканал Welt.

https://ria.ru/20250213/myunkhen-1999141847.html

бавария

афганистан

мюнхен

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, авто, бавария, афганистан, мюнхен, маркус зедер, welt, происшествия