https://ria.ru/20250213/myunkhen-1999141847.html
СМИ узнали подробности о подозреваемом в наезде на толпу в Мюнхене
СМИ узнали подробности о подозреваемом в наезде на толпу в Мюнхене - РИА Новости, 13.02.2025
СМИ узнали подробности о подозреваемом в наезде на толпу в Мюнхене
Гражданин Афганистана, подозреваемый в намеренном наезде на толпу людей в Мюнхене, проживает в Германии с декабря 2016 года и публиковал в соцсетях посты... РИА Новости, 13.02.2025
2025-02-13T15:48:00+03:00
2025-02-13T15:48:00+03:00
2025-02-13T16:21:00+03:00
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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Гражданин Афганистана, подозреваемый в намеренном наезде на толпу людей в Мюнхене, проживает в Германии с декабря 2016 года и публиковал в соцсетях посты исламистского содержания, сообщило издание Spiegel. Ранее во время организованной профсоюзом Ver.di стачки работников социальных учреждений легковой автомобиль Mini Cooper протаранил колонну протестующих в Мюнхене. Водитель был задержан, при этом, по предварительным оценкам, 28 человек пострадали в результате инцидента. "По информации Spiegel, подозреваемый Фархад Н. родился в Кабуле в 2001 году. Он приехал в Германию в декабре 2016 года... По информации Spiegel, перед преступлением Н. публиковал посты с предположительно исламистским содержанием", - пишет журнал. Сообщается, что федеральное ведомство по миграции и беженцам отклонило его ходатайство о предоставлении убежища, но позднее он получил отсрочку депортации, что позволило ему остаться в стране.
https://ria.ru/20250213/myunkhen-1999128261.html
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в мире, мюнхен, германия, афганистан
В мире, Мюнхен, Германия, Афганистан
СМИ узнали подробности о подозреваемом в наезде на толпу в Мюнхене
Подозреваемый в наезде на толпу в Мюнхене публиковал исламистские посты