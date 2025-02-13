https://ria.ru/20250213/myunkhen-1999141847.html

СМИ узнали подробности о подозреваемом в наезде на толпу в Мюнхене

СМИ узнали подробности о подозреваемом в наезде на толпу в Мюнхене - РИА Новости, 13.02.2025

СМИ узнали подробности о подозреваемом в наезде на толпу в Мюнхене

Гражданин Афганистана, подозреваемый в намеренном наезде на толпу людей в Мюнхене, проживает в Германии с декабря 2016 года и публиковал в соцсетях посты... РИА Новости, 13.02.2025

2025-02-13T15:48:00+03:00

2025-02-13T15:48:00+03:00

2025-02-13T16:21:00+03:00

в мире

мюнхен

германия

афганистан

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/0d/1999127293_0:43:3072:1771_1920x0_80_0_0_1e2c14f3f34745e6dfad091b7ad45c74.jpg

МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Гражданин Афганистана, подозреваемый в намеренном наезде на толпу людей в Мюнхене, проживает в Германии с декабря 2016 года и публиковал в соцсетях посты исламистского содержания, сообщило издание Spiegel. Ранее во время организованной профсоюзом Ver.di стачки работников социальных учреждений легковой автомобиль Mini Cooper протаранил колонну протестующих в Мюнхене. Водитель был задержан, при этом, по предварительным оценкам, 28 человек пострадали в результате инцидента. "По информации Spiegel, подозреваемый Фархад Н. родился в Кабуле в 2001 году. Он приехал в Германию в декабре 2016 года... По информации Spiegel, перед преступлением Н. публиковал посты с предположительно исламистским содержанием", - пишет журнал. Сообщается, что федеральное ведомство по миграции и беженцам отклонило его ходатайство о предоставлении убежища, но позднее он получил отсрочку депортации, что позволило ему остаться в стране.

https://ria.ru/20250213/myunkhen-1999128261.html

https://ria.ru/20250213/germaniya-1999128933.html

мюнхен

германия

афганистан

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, мюнхен, германия, афганистан