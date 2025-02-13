Число пострадавших при наезде на людей в Мюнхене возросло до 27
МВД Баварии: число пострадавших при наезде на людей в Мюнхене возросло до 27
© Getty Images / Anadolu/Behlul CetinkayaМесто происшествия, где автомобиль въехал в толпу людей в Мюнхене. 13 февраля 2025
© Getty Images / Anadolu/Behlul Cetinkaya
Место происшествия, где автомобиль въехал в толпу людей в Мюнхене. 13 февраля 2025
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БЕРЛИН, 13 фев - РИА Новости. Число пострадавших в результате наезда на людей в Мюнхене, по предварительной оценке, возросло до 27, некоторые из них в тяжелом состоянии, заявил глава МВД Баварии Йоахим Херманн журналистам.
"Быстрое вмешательство полиции явно предотвратило дальнейшую угрозу и травмы для других людей. По текущим оценкам, имеется около 27 пострадавших, некоторые из которых в тяжелом состоянии", - сказал он. Трансляцию общения с прессой вел телеканал Welt.
Херманн добавил, что число пострадавших еще уточняется. Ранее сообщалось, что пострадали как минимум 20 человек и некоторые из них могут находиться в соседних зданиях, где им оказывают помощь.
Ранее в ходе организованной профсоюзом Verdi стачки работников социальных учреждений легковой автомобиль Mini Cooper протаранил колонну протестующих в Мюнхене. По данным издания Bild, задержанный водитель является гражданином Афганистана.
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