https://ria.ru/20250213/muzhchina-1999129130.html
В Нижнем Новгороде мужчина провалился в яму на глубину десять метров
В Нижнем Новгороде мужчина провалился в яму на глубину десять метров - РИА Новости, 13.02.2025
В Нижнем Новгороде мужчина провалился в яму на глубину десять метров
Спасатели МЧС в Нижнем Новгороде извлекли из десятиметровой ямы мужчину, решившего сократить путь на работу по газону, сообщает в своем Telegram-канале МЧС... РИА Новости, 13.02.2025
2025-02-13T15:08:00+03:00
2025-02-13T15:08:00+03:00
2025-02-13T15:08:00+03:00
происшествия
нижний новгород
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/0d/1999124418_0:48:900:554_1920x0_80_0_0_4b072ba7e9ea1439c7a6276fa720fd17.jpg
МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Спасатели МЧС в Нижнем Новгороде извлекли из десятиметровой ямы мужчину, решившего сократить путь на работу по газону, сообщает в своем Telegram-канале МЧС России. "Спасательная операция развернулась на улице Керченская. Оказалось, мужчина шел на работу и решил сократить путь по газону. Внезапно земля под ногами рухнула, и он оказался на 10-метровой глубине", - говорится в сообщении. Сотрудники МЧС вытащили из ямы 30-летнего пострадавшего и передали его врачам. "Он отделался только ушибом. Из-за чего провалилась почва, пока не ясно", - заключает ведомство.
https://ria.ru/20250129/peterburg-1996211145.html
нижний новгород
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/0d/1999124418_0:0:800:600_1920x0_80_0_0_526bcbfc8e536caff4b94ef652b47797.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, нижний новгород, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Нижний Новгород, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Нижнем Новгороде мужчина провалился в яму на глубину десять метров
В Нижнем Новгороде спасли провалившегося в десятиметровую яму мужчину