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В Нижнем Новгороде мужчина провалился в яму на глубину десять метров - РИА Новости, 13.02.2025
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15:08 13.02.2025
https://ria.ru/20250213/muzhchina-1999129130.html
В Нижнем Новгороде мужчина провалился в яму на глубину десять метров
В Нижнем Новгороде мужчина провалился в яму на глубину десять метров - РИА Новости, 13.02.2025
В Нижнем Новгороде мужчина провалился в яму на глубину десять метров
Спасатели МЧС в Нижнем Новгороде извлекли из десятиметровой ямы мужчину, решившего сократить путь на работу по газону, сообщает в своем Telegram-канале МЧС... РИА Новости, 13.02.2025
2025-02-13T15:08:00+03:00
2025-02-13T15:08:00+03:00
происшествия
нижний новгород
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Спасатели МЧС в Нижнем Новгороде извлекли из десятиметровой ямы мужчину, решившего сократить путь на работу по газону, сообщает в своем Telegram-канале МЧС России. "Спасательная операция развернулась на улице Керченская. Оказалось, мужчина шел на работу и решил сократить путь по газону. Внезапно земля под ногами рухнула, и он оказался на 10-метровой глубине", - говорится в сообщении. Сотрудники МЧС вытащили из ямы 30-летнего пострадавшего и передали его врачам. "Он отделался только ушибом. Из-за чего провалилась почва, пока не ясно", - заключает ведомство.
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нижний новгород
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происшествия, нижний новгород, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Нижний Новгород, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Нижнем Новгороде мужчина провалился в яму на глубину десять метров

В Нижнем Новгороде спасли провалившегося в десятиметровую яму мужчину

© Фото : МЧС России/TelegramСпасатели МЧС вытаскивают из десятиметровой ямы мужчину в Нижнем Новгороде
Спасатели МЧС вытаскивают из десятиметровой ямы мужчину в Нижнем Новгороде - РИА Новости, 1920, 13.02.2025
© Фото : МЧС России/Telegram
Спасатели МЧС вытаскивают из десятиметровой ямы мужчину в Нижнем Новгороде
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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Спасатели МЧС в Нижнем Новгороде извлекли из десятиметровой ямы мужчину, решившего сократить путь на работу по газону, сообщает в своем Telegram-канале МЧС России.
«
"Спасательная операция развернулась на улице Керченская. Оказалось, мужчина шел на работу и решил сократить путь по газону. Внезапно земля под ногами рухнула, и он оказался на 10-метровой глубине", - говорится в сообщении.
Сотрудники МЧС вытащили из ямы 30-летнего пострадавшего и передали его врачам. "Он отделался только ушибом. Из-за чего провалилась почва, пока не ясно", - заключает ведомство.
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ПроисшествияНижний НовгородРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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