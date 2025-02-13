https://ria.ru/20250213/muzhchina-1999129130.html

В Нижнем Новгороде мужчина провалился в яму на глубину десять метров

В Нижнем Новгороде мужчина провалился в яму на глубину десять метров - РИА Новости, 13.02.2025

В Нижнем Новгороде мужчина провалился в яму на глубину десять метров

Спасатели МЧС в Нижнем Новгороде извлекли из десятиметровой ямы мужчину, решившего сократить путь на работу по газону, сообщает в своем Telegram-канале МЧС... РИА Новости, 13.02.2025

2025-02-13T15:08:00+03:00

2025-02-13T15:08:00+03:00

2025-02-13T15:08:00+03:00

происшествия

нижний новгород

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Спасатели МЧС в Нижнем Новгороде извлекли из десятиметровой ямы мужчину, решившего сократить путь на работу по газону, сообщает в своем Telegram-канале МЧС России. "Спасательная операция развернулась на улице Керченская. Оказалось, мужчина шел на работу и решил сократить путь по газону. Внезапно земля под ногами рухнула, и он оказался на 10-метровой глубине", - говорится в сообщении. Сотрудники МЧС вытащили из ямы 30-летнего пострадавшего и передали его врачам. "Он отделался только ушибом. Из-за чего провалилась почва, пока не ясно", - заключает ведомство.

https://ria.ru/20250129/peterburg-1996211145.html

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Ольга Фомченкова

происшествия, нижний новгород, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)