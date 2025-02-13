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Курский МСБ заключил экспортные контракты на 139 млрд рублей - РИА Новости, 13.02.2025
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Твой бизнес
 
13:18 13.02.2025
https://ria.ru/20250213/msp-1999087493.html
Курский МСБ заключил экспортные контракты на 139 млрд рублей
Курский МСБ заключил экспортные контракты на 139 млрд рублей - РИА Новости, 13.02.2025
Курский МСБ заключил экспортные контракты на 139 млрд рублей
Более трех тысяч компаний МСБ заключили экспортные контракты на общую сумму 139 миллиардов рублей с зарубежными партнерами из 127 стран с помощью Центра... РИА Новости, 13.02.2025
2025-02-13T13:18:00+03:00
2025-02-13T13:18:00+03:00
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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Более трех тысяч компаний МСБ заключили экспортные контракты на общую сумму 139 миллиардов рублей с зарубежными партнерами из 127 стран с помощью Центра поддержки экспорта Курской области, сообщает пресс-служба правительства региона. Так, в число наиболее популярных услуг в прошлом году вошли поиск партнера, организация участия компаний в выставочно-ярмарочных мероприятиях и компенсация затрат на транспортировку. Региональные центры поддержки экспорта оказывают помощь компаниям на всех стадиях экспорта - от базовых консультаций и обучения до поиска партнера, организации участия в бизнес-миссиях и выставках, размещения на маркетплейсах. Ранее в Российском экспортном центре сообщали, что компании РФ реализуют свою продукцию на рынках Объединенных Арабских Эмиратов, получая поддержку. Так, объем поддержанного центром экспорта в страну за последние пять лет составил 6,1 миллиарда долларов.
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твой бизнес – новости, поддержка бизнеса , курская область, россия
Твой бизнес, Твой бизнес – новости, Поддержка бизнеса , Курская область, Россия
Курский МСБ заключил экспортные контракты на 139 млрд рублей

Субъекты МСП Курской области заключили экспортные контракты на 139 млрд рублей

CC BY-SA 4.0 / Newinho / Zhdokrugkursk (cropped)Город Курск
Город Курск - РИА Новости, 1920, 13.02.2025
CC BY-SA 4.0 / Newinho / Zhdokrugkursk (cropped)
Город Курск. Архивное фото
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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Более трех тысяч компаний МСБ заключили экспортные контракты на общую сумму 139 миллиардов рублей с зарубежными партнерами из 127 стран с помощью Центра поддержки экспорта Курской области, сообщает пресс-служба правительства региона.
Так, в число наиболее популярных услуг в прошлом году вошли поиск партнера, организация участия компаний в выставочно-ярмарочных мероприятиях и компенсация затрат на транспортировку.
Региональные центры поддержки экспорта оказывают помощь компаниям на всех стадиях экспорта - от базовых консультаций и обучения до поиска партнера, организации участия в бизнес-миссиях и выставках, размещения на маркетплейсах.
Ранее в Российском экспортном центре сообщали, что компании РФ реализуют свою продукцию на рынках Объединенных Арабских Эмиратов, получая поддержку. Так, объем поддержанного центром экспорта в страну за последние пять лет составил 6,1 миллиарда долларов.
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