https://ria.ru/20250213/moskva-1998987051.html

Овчинский: на востоке Москвы по реновации расселили жителей 29 домов

Овчинский: на востоке Москвы по реновации расселили жителей 29 домов - РИА Новости, 13.02.2025

Овчинский: на востоке Москвы по реновации расселили жителей 29 домов

На востоке Москвы в районе Измайлово в рамках программы реновации расселили жителей 29 домов, сообщил министр правительства столицы, глава департамента... РИА Новости, 13.02.2025

2025-02-13T10:12:00+03:00

2025-02-13T10:12:00+03:00

2025-02-13T10:12:00+03:00

москва

владислав овчинский

градостроительный комплекс москвы

департамент градостроительной политики г. москвы

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МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. На востоке Москвы в районе Измайлово в рамках программы реновации расселили жителей 29 домов, сообщил министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский."Переселение по программе реновации в районе Измайлово началось в 2021 году, когда была передана под заселение первая новостройка в Измайловском проезде. Сегодня количество новостроек достигло четырех, в них уже переехали жители 29 старых домов", - приводит слова Овчинского пресс-служба департамента.По словам министра, люди поселились в квартирах с готовой отделкой, где установлены освещение и сантехника, поклеены обои и уложено покрытие на пол. На первых этажах новостроек разместятся социальные и коммерческие объекты, во дворах — детские и спортивные площадки.Программа реновации длится в Москве с 2017 года. Конкретно в Измайлове всего планируется расселить 59 домов и 8,5 тысяч жителей.

https://ria.ru/20250209/efimov-1998092490.html

https://realty.ria.ru/20250207/fond-1998031638.html

москва

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

москва, владислав овчинский, градостроительный комплекс москвы, департамент градостроительной политики г. москвы