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Овчинский: на востоке Москвы по реновации расселили жителей 29 домов - РИА Новости, 13.02.2025
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10:12 13.02.2025
https://ria.ru/20250213/moskva-1998987051.html
Овчинский: на востоке Москвы по реновации расселили жителей 29 домов
Овчинский: на востоке Москвы по реновации расселили жителей 29 домов - РИА Новости, 13.02.2025
Овчинский: на востоке Москвы по реновации расселили жителей 29 домов
На востоке Москвы в районе Измайлово в рамках программы реновации расселили жителей 29 домов, сообщил министр правительства столицы, глава департамента... РИА Новости, 13.02.2025
2025-02-13T10:12:00+03:00
2025-02-13T10:12:00+03:00
москва
владислав овчинский
градостроительный комплекс москвы
департамент градостроительной политики г. москвы
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МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. На востоке Москвы в районе Измайлово в рамках программы реновации расселили жителей 29 домов, сообщил министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский."Переселение по программе реновации в районе Измайлово началось в 2021 году, когда была передана под заселение первая новостройка в Измайловском проезде. Сегодня количество новостроек достигло четырех, в них уже переехали жители 29 старых домов", - приводит слова Овчинского пресс-служба департамента.По словам министра, люди поселились в квартирах с готовой отделкой, где установлены освещение и сантехника, поклеены обои и уложено покрытие на пол. На первых этажах новостроек разместятся социальные и коммерческие объекты, во дворах — детские и спортивные площадки.Программа реновации длится в Москве с 2017 года. Конкретно в Измайлове всего планируется расселить 59 домов и 8,5 тысяч жителей.
https://ria.ru/20250209/efimov-1998092490.html
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москва, владислав овчинский, градостроительный комплекс москвы, департамент градостроительной политики г. москвы
Москва, Владислав Овчинский, Градостроительный комплекс Москвы, Департамент градостроительной политики г. Москвы
Овчинский: на востоке Москвы по реновации расселили жителей 29 домов

Овчинский: жителей почти 30 домов в Измайлове расселили по реновации

Министр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики города Москвы Владислав Овчинский
Министр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики города Москвы Владислав Овчинский - РИА Новости, 1920, 13.02.2025
Министр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики города Москвы Владислав Овчинский. Архивное фото
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МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. На востоке Москвы в районе Измайлово в рамках программы реновации расселили жителей 29 домов, сообщил министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.
"Переселение по программе реновации в районе Измайлово началось в 2021 году, когда была передана под заселение первая новостройка в Измайловском проезде. Сегодня количество новостроек достигло четырех, в них уже переехали жители 29 старых домов", - приводит слова Овчинского пресс-служба департамента.
заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов. - РИА Новости, 1920, 09.02.2025
Ефимов: в 26 районах Москвы построили 36 жилых комплексов по реновации
9 февраля, 13:17
По словам министра, люди поселились в квартирах с готовой отделкой, где установлены освещение и сантехника, поклеены обои и уложено покрытие на пол. На первых этажах новостроек разместятся социальные и коммерческие объекты, во дворах — детские и спортивные площадки.
Программа реновации длится в Москве с 2017 года. Конкретно в Измайлове всего планируется расселить 59 домов и 8,5 тысяч жителей.
Строительство жилья - РИА Новости, 1920, 07.02.2025
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7 февраля, 17:28
 
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