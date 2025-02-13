https://ria.ru/20250213/moshennichestvo-1998990636.html

В Крыму предложили ужесточить наказание за телефонное мошенничество

В Крыму предложили ужесточить наказание за телефонное мошенничество - РИА Новости, 13.02.2025

В Крыму предложили ужесточить наказание за телефонное мошенничество

Глава Крымской межнациональной миссии, член Общественной палаты Крыма Заур Смирнов предложил ужесточить наказание за телефонное мошенничество. РИА Новости, 13.02.2025

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2025-02-13T03:10:00+03:00

2025-02-13T03:10:00+03:00

заур смирнов

владимир путин

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 фев – РИА Новости. Глава Крымской межнациональной миссии, член Общественной палаты Крыма Заур Смирнов предложил ужесточить наказание за телефонное мошенничество. Ранее президент России Владимир Путин поручил правительству вместе с ФСБ и МВД РФ разработать меры по блокировке преступных звонков с Украины и из других недружественных стран. "Сегодня необходимо максимально ужесточить наказание за телефонное мошенничество, так как это стало угрозой безопасности для всего государства", - сказал Смирнов РИА Новости. По его словам, огромные суммы, которые жертвы мошенничества отдают в руки преступников, наносят не только материальный ущерб гражданам и их здоровью, но и вредят экономике всей страны в целом. "Мы готовы инициировать обсуждение этого вопроса на общественном уровне", - сказал Смирнов.

https://ria.ru/20250212/gosuslugi-1998882568.html

https://realty.ria.ru/20250210/yurist-1996335921.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

заур смирнов, владимир путин, общество