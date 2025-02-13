В Крыму предложили ужесточить наказание за телефонное мошенничество
Член ОП Крыма Смирнов предложил ужесточить наказание за телефонное мошенничество
© РИА Новости / Александр ПолегенькоПредседатель Госкомитета по делам межнациональных отношений и депортированных граждан Республики Крым Заур Смирнов
Председатель Госкомитета по делам межнациональных отношений и депортированных граждан Республики Крым Заур Смирнов. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 фев – РИА Новости. Глава Крымской межнациональной миссии, член Общественной палаты Крыма Заур Смирнов предложил ужесточить наказание за телефонное мошенничество.
Ранее президент России Владимир Путин поручил правительству вместе с ФСБ и МВД РФ разработать меры по блокировке преступных звонков с Украины и из других недружественных стран.
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"Сегодня необходимо максимально ужесточить наказание за телефонное мошенничество, так как это стало угрозой безопасности для всего государства", - сказал Смирнов РИА Новости.
По его словам, огромные суммы, которые жертвы мошенничества отдают в руки преступников, наносят не только материальный ущерб гражданам и их здоровью, но и вредят экономике всей страны в целом.
"Мы готовы инициировать обсуждение этого вопроса на общественном уровне", - сказал Смирнов.
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