Мосбиржа зафиксировала рекордные объемы торгов
Мосбиржа зафиксировала рекордные объемы торгов после разговора Путина и Трампа
Здание Московской биржи. Архивное фото
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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Московская биржа на фоне геополитических новостей фиксирует рекордные почти за три года объемы торгов акциями, следует из сообщения торговой площадки в Telegram-канале.
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп в среду провели телефонный разговор, который продлился почти полтора часа. Как сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, лидеры обсудили вопросы, связанные с обменом граждан России и США, а также урегулирование ситуации на Украине. Президенты затронули и другие темы: ближневосточное урегулирование, иранскую ядерную программу, двусторонние российско-американские отношения в сфере экономики. Путин и Трамп договорились о продолжении личных контактов, в том числе об организации личной встречи.
На этом фоне в вечернюю сессию в среду наблюдался бурный рост котировок. "Суммарный объем торгов на рынке акций 12 февраля 2025 года составил 422,5 миллиарда рублей - это максимальный показатель с марта 2022 года. Объем торгов на вечерней сессии составил 237 миллиардов, что также является максимальным значением", - говорится в сообщении Мосбиржи.
На утренней сессии четверга рост продолжился - индекс Мосбиржи подскакивал до 3289,64 пункта, максимума с мая прошлого года, и был зафиксирован рекордный объем торгов акциями и облигациями за всю историю - 85 миллиардов рублей, также сообщила биржа.
При этом ценовой индекс гособлигаций Мосбиржи RGBI обновил в четверг максимум с 24 декабря прошлого года, подскочив на 3,87% к закрытию среды, до 107,41 пункта.