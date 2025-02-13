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Мосбиржа зафиксировала рекордные объемы торгов - РИА Новости, 13.02.2025
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14:30 13.02.2025
https://ria.ru/20250213/mosbirzha-1999112868.html
Мосбиржа зафиксировала рекордные объемы торгов
Мосбиржа зафиксировала рекордные объемы торгов - РИА Новости, 13.02.2025
Мосбиржа зафиксировала рекордные объемы торгов
Московская биржа на фоне геополитических новостей фиксирует рекордные почти за три года объемы торгов акциями, следует из сообщения торговой площадки в... РИА Новости, 13.02.2025
2025-02-13T14:30:00+03:00
2025-02-13T14:30:00+03:00
экономика
россия
сша
украина
владимир путин
дональд трамп
дмитрий песков
московская биржа
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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Московская биржа на фоне геополитических новостей фиксирует рекордные почти за три года объемы торгов акциями, следует из сообщения торговой площадки в Telegram-канале. Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп в среду провели телефонный разговор, который продлился почти полтора часа. Как сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, лидеры обсудили вопросы, связанные с обменом граждан России и США, а также урегулирование ситуации на Украине. Президенты затронули и другие темы: ближневосточное урегулирование, иранскую ядерную программу, двусторонние российско-американские отношения в сфере экономики. Путин и Трамп договорились о продолжении личных контактов, в том числе об организации личной встречи. На этом фоне в вечернюю сессию в среду наблюдался бурный рост котировок. "Суммарный объем торгов на рынке акций 12 февраля 2025 года составил 422,5 миллиарда рублей - это максимальный показатель с марта 2022 года. Объем торгов на вечерней сессии составил 237 миллиардов, что также является максимальным значением", - говорится в сообщении Мосбиржи. На утренней сессии четверга рост продолжился - индекс Мосбиржи подскакивал до 3289,64 пункта, максимума с мая прошлого года, и был зафиксирован рекордный объем торгов акциями и облигациями за всю историю - 85 миллиардов рублей, также сообщила биржа. При этом ценовой индекс гособлигаций Мосбиржи RGBI обновил в четверг максимум с 24 декабря прошлого года, подскочив на 3,87% к закрытию среды, до 107,41 пункта.
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экономика, россия, сша, украина, владимир путин, дональд трамп, дмитрий песков, московская биржа
Экономика, Россия, США, Украина, Владимир Путин, Дональд Трамп, Дмитрий Песков, Московская биржа
Мосбиржа зафиксировала рекордные объемы торгов

Мосбиржа зафиксировала рекордные объемы торгов после разговора Путина и Трампа

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкЗдание Московской биржи
Здание Московской биржи - РИА Новости, 1920, 13.02.2025
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Здание Московской биржи. Архивное фото
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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Московская биржа на фоне геополитических новостей фиксирует рекордные почти за три года объемы торгов акциями, следует из сообщения торговой площадки в Telegram-канале.
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп в среду провели телефонный разговор, который продлился почти полтора часа. Как сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, лидеры обсудили вопросы, связанные с обменом граждан России и США, а также урегулирование ситуации на Украине. Президенты затронули и другие темы: ближневосточное урегулирование, иранскую ядерную программу, двусторонние российско-американские отношения в сфере экономики. Путин и Трамп договорились о продолжении личных контактов, в том числе об организации личной встречи.
На этом фоне в вечернюю сессию в среду наблюдался бурный рост котировок. "Суммарный объем торгов на рынке акций 12 февраля 2025 года составил 422,5 миллиарда рублей - это максимальный показатель с марта 2022 года. Объем торгов на вечерней сессии составил 237 миллиардов, что также является максимальным значением", - говорится в сообщении Мосбиржи.
На утренней сессии четверга рост продолжился - индекс Мосбиржи подскакивал до 3289,64 пункта, максимума с мая прошлого года, и был зафиксирован рекордный объем торгов акциями и облигациями за всю историю - 85 миллиардов рублей, также сообщила биржа.
При этом ценовой индекс гособлигаций Мосбиржи RGBI обновил в четверг максимум с 24 декабря прошлого года, подскочив на 3,87% к закрытию среды, до 107,41 пункта.
Московская биржа - РИА Новости, 1920, 13.02.2025
Российский рынок акций начал утро с резкого роста
07:06
 
ЭкономикаРоссияСШАУкраинаВладимир ПутинДональд ТрампДмитрий ПесковМосковская биржа
 
 
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