Рейтинг@Mail.ru
У России нет намерений обострять ситуацию с Молдавией, заявил посол - РИА Новости, 13.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:29 13.02.2025 (обновлено: 15:30 13.02.2025)
https://ria.ru/20250213/moldaviya-1999135947.html
У России нет намерений обострять ситуацию с Молдавией, заявил посол
У России нет намерений обострять ситуацию с Молдавией, заявил посол - РИА Новости, 13.02.2025
У России нет намерений обострять ситуацию с Молдавией, заявил посол
У России нет никаких намерений обострять ситуацию с Молдавией, заявил журналистам в четверг российский посол в Кишиневе Олег Озеров. РИА Новости, 13.02.2025
2025-02-13T15:29:00+03:00
2025-02-13T15:30:00+03:00
в мире
молдавия
россия
олег озеров
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0c/1983299213_0:7:2875:1624_1920x0_80_0_0_f82028a421033e3ad09f898e5c81356c.jpg
КИШИНЕВ, 13 фев – РИА Новости. У России нет никаких намерений обострять ситуацию с Молдавией, заявил журналистам в четверг российский посол в Кишиневе Олег Озеров. Президент Молдавии Майя Санду ранее в четверг заявила, что дроны, которые упали и взорвались на юге республики, якобы были российскими, но доказательств не привела. Ранее в четверг пресс-служба правительства Молдавии сообщила, что два беспилотника нарушили границу на юге республики, при падении они взорвались, пострадавших не было. В связи с этим посол России был вызван в МИД Молдавии. "Республика Молдова не является стороной конфликта. У Российской Федерации нет никаких намерений обострять ситуацию в отношениях с Республикой Молдова", - сказал дипломат на выходе из молдавского министерства иностранных дел. Озеров подчеркнул, что нельзя не исключать провокаций в связи с инцидентом. "В этой связи мы не исключаем провокаций со стороны третьих сторон. Поэтому в этой ситуации следует разобраться. Бывают и случайные инциденты, к сожалению. Это все требует дополнительного расследования " - добавил посол. На территории Молдавии с начала российской военной операции на Украине неоднократно обнаруживали обломки беспилотников. Такие случаи фиксировались под Каушанами, Криулянами, Рышканами, а также в Кишиневе, однако компетентные органы не представили доказательств, какой из сторон конфликта принадлежали эти дроны. -0-
https://ria.ru/20250210/moldaviya-1998423343.html
https://ria.ru/20250210/pridnestrove-1998327898.html
молдавия
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0c/1983299213_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_d0698ae10d4b76faa3f0c6d3d1fadcd1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, молдавия, россия, олег озеров
В мире, Молдавия, Россия, Олег Озеров
У России нет намерений обострять ситуацию с Молдавией, заявил посол

Посол Озеров: Россия не собирается обострять ситуацию с Молдавией

© РИА Новости / Дмитрий Осматеско | Перейти в медиабанкПосол РФ в Молдавии Олег Озеров
Посол РФ в Молдавии Олег Озеров - РИА Новости, 1920, 13.02.2025
© РИА Новости / Дмитрий Осматеско
Перейти в медиабанк
Посол РФ в Молдавии Олег Озеров. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
КИШИНЕВ, 13 фев – РИА Новости. У России нет никаких намерений обострять ситуацию с Молдавией, заявил журналистам в четверг российский посол в Кишиневе Олег Озеров.
Президент Молдавии Майя Санду ранее в четверг заявила, что дроны, которые упали и взорвались на юге республики, якобы были российскими, но доказательств не привела. Ранее в четверг пресс-служба правительства Молдавии сообщила, что два беспилотника нарушили границу на юге республики, при падении они взорвались, пострадавших не было. В связи с этим посол России был вызван в МИД Молдавии.
Флаги Молдавии - РИА Новости, 1920, 10.02.2025
Посол России в Кишиневе допустил отказ Молдавии от нейтрального статуса
10 февраля, 14:39
"Республика Молдова не является стороной конфликта. У Российской Федерации нет никаких намерений обострять ситуацию в отношениях с Республикой Молдова", - сказал дипломат на выходе из молдавского министерства иностранных дел.
Озеров подчеркнул, что нельзя не исключать провокаций в связи с инцидентом.
"В этой связи мы не исключаем провокаций со стороны третьих сторон. Поэтому в этой ситуации следует разобраться. Бывают и случайные инциденты, к сожалению. Это все требует дополнительного расследования " - добавил посол.
На территории Молдавии с начала российской военной операции на Украине неоднократно обнаруживали обломки беспилотников. Такие случаи фиксировались под Каушанами, Криулянами, Рышканами, а также в Кишиневе, однако компетентные органы не представили доказательств, какой из сторон конфликта принадлежали эти дроны. -0-
Стела в Тирасполе - РИА Новости, 1920, 10.02.2025
Россия готова к любому развитию ситуации вокруг своих граждан в ПМР
10 февраля, 04:10
 
В миреМолдавияРоссияОлег Озеров
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала