У России нет намерений обострять ситуацию с Молдавией, заявил посол
Посол Озеров: Россия не собирается обострять ситуацию с Молдавией
Посол РФ в Молдавии Олег Озеров. Архивное фото
Читать ria.ru в
КИШИНЕВ, 13 фев – РИА Новости. У России нет никаких намерений обострять ситуацию с Молдавией, заявил журналистам в четверг российский посол в Кишиневе Олег Озеров.
Президент Молдавии Майя Санду ранее в четверг заявила, что дроны, которые упали и взорвались на юге республики, якобы были российскими, но доказательств не привела. Ранее в четверг пресс-служба правительства Молдавии сообщила, что два беспилотника нарушили границу на юге республики, при падении они взорвались, пострадавших не было. В связи с этим посол России был вызван в МИД Молдавии.
"Республика Молдова не является стороной конфликта. У Российской Федерации нет никаких намерений обострять ситуацию в отношениях с Республикой Молдова", - сказал дипломат на выходе из молдавского министерства иностранных дел.
Озеров подчеркнул, что нельзя не исключать провокаций в связи с инцидентом.
"В этой связи мы не исключаем провокаций со стороны третьих сторон. Поэтому в этой ситуации следует разобраться. Бывают и случайные инциденты, к сожалению. Это все требует дополнительного расследования " - добавил посол.
На территории Молдавии с начала российской военной операции на Украине неоднократно обнаруживали обломки беспилотников. Такие случаи фиксировались под Каушанами, Криулянами, Рышканами, а также в Кишиневе, однако компетентные органы не представили доказательств, какой из сторон конфликта принадлежали эти дроны. -0-
Россия готова к любому развитию ситуации вокруг своих граждан в ПМР
10 февраля, 04:10