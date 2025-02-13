https://ria.ru/20250213/moldaviya-1999135947.html

У России нет намерений обострять ситуацию с Молдавией, заявил посол

У России нет намерений обострять ситуацию с Молдавией, заявил посол - РИА Новости, 13.02.2025

У России нет намерений обострять ситуацию с Молдавией, заявил посол

У России нет никаких намерений обострять ситуацию с Молдавией, заявил журналистам в четверг российский посол в Кишиневе Олег Озеров. РИА Новости, 13.02.2025

2025-02-13T15:29:00+03:00

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2025-02-13T15:30:00+03:00

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КИШИНЕВ, 13 фев – РИА Новости. У России нет никаких намерений обострять ситуацию с Молдавией, заявил журналистам в четверг российский посол в Кишиневе Олег Озеров. Президент Молдавии Майя Санду ранее в четверг заявила, что дроны, которые упали и взорвались на юге республики, якобы были российскими, но доказательств не привела. Ранее в четверг пресс-служба правительства Молдавии сообщила, что два беспилотника нарушили границу на юге республики, при падении они взорвались, пострадавших не было. В связи с этим посол России был вызван в МИД Молдавии. "Республика Молдова не является стороной конфликта. У Российской Федерации нет никаких намерений обострять ситуацию в отношениях с Республикой Молдова", - сказал дипломат на выходе из молдавского министерства иностранных дел. Озеров подчеркнул, что нельзя не исключать провокаций в связи с инцидентом. "В этой связи мы не исключаем провокаций со стороны третьих сторон. Поэтому в этой ситуации следует разобраться. Бывают и случайные инциденты, к сожалению. Это все требует дополнительного расследования " - добавил посол. На территории Молдавии с начала российской военной операции на Украине неоднократно обнаруживали обломки беспилотников. Такие случаи фиксировались под Каушанами, Криулянами, Рышканами, а также в Кишиневе, однако компетентные органы не представили доказательств, какой из сторон конфликта принадлежали эти дроны. -0-

https://ria.ru/20250210/moldaviya-1998423343.html

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в мире, молдавия, россия, олег озеров